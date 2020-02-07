Weinstein'in savunması devam ediyor - NEW - Son Dakika
Son Dakika Güncel Weinstein'in savunması devam ediyor - NEW - Son Dakika

Weinstein'in savunması devam ediyor - NEW

7 saat önce

Cinsel tacizle suçlanan Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein, savunmasını yapmak üzere duruşma salonuna geldi.

Cinsel tacizle suçlanan Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein, savunmasını yapmak üzere duruşma salonuna geldi.

Weinstein'in savunması devam ediyor - NEW

Hollywood, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 06:21 Kaynak: AA
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