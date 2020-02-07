Weinstein'in savunması devam ediyor - NEW - Son Dakika

Weinstein'in savunması devam ediyor - NEW
7 saat önce
Cinsel tacizle suçlanan Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein, savunmasını yapmak üzere duruşma salonuna geldi.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 06:21 Kaynak: AA
Cinsel tacizle suçlanan Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein, savunmasını yapmak üzere duruşma salonuna geldi.
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