Weinstein savunmaya geçti - NEW - Son Dakika
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Weinstein savunmaya geçti - NEW

6 saat önce

Cinsel tacizle suçlanan Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein, duruşma salonuna gelerek savunmasını yapmaya başladı.

Cinsel tacizle suçlanan Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein, duruşma salonuna gelerek savunmasını yapmaya başladı. Aktör Cuba Gooding de mahkeme salonuna geldi.

Weinstein savunmaya geçti - NEW

Hollywood, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:55 Kaynak: AA
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