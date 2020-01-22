Weinstein savunmaya geçti - NEW - Son Dakika

Weinstein savunmaya geçti - NEW
6 saat önce
Cinsel tacizle suçlanan Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein, duruşma salonuna gelerek savunmasını yapmaya başladı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:55 Kaynak: AA
Cinsel tacizle suçlanan Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein, duruşma salonuna gelerek savunmasını yapmaya başladı. Aktör Cuba Gooding de mahkeme salonuna geldi.
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