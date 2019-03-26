Son Dakika Haberleri: Welder ile Türkiye’nin saatte ilk küresel markası olacak

Welder ile Türkiye’nin saatte ilk küresel markası olacak

38 dakika önce

İtalyan marka Welder'i satın alan Saat&Saat, Türkiye'nin saatte ilk küresel markasını yaratmak için harekete geçti.

Welder ile Türkiye’nin saatte ilk küresel markası olacak, System.String[]
İtalyan marka Welder'i satın alan Saat&Saat, Türkiye'nin saatte ilk küresel markasını yaratmak için harekete geçti. Saat sektörünün kalbinin attığı İsviçre Basel'deki Saat ve Mücevher Fuarı'nda Welder için ilk büyük kampanya başlatıldı. (Kerim Ülker)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 05:07 

İsviçre, Basel, Türkiye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Takımdaki İlk Golünü Atan Hasan Ali Kaldırım, Sosyal Medyayı Salladı Müslüm Filminin Yapımcısı Mustafa Uslu: Montajını Yemek Masamda Yaptım Cenk Tosun, Grupta Fransa'yı Favori Olarak Gördüğünü Açıkladı ABD'den Güvenli Bölge Açıklaması: Suriye'de Yeni Bir Kandil Görmek İstemeyiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 05:45:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Welder ile Türkiye’nin saatte ilk küresel markası olacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]