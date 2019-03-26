Welder ile Türkiye’nin saatte ilk küresel markası olacak
38 dakika önce
İtalyan marka Welder'i satın alan Saat&Saat, Türkiye'nin saatte ilk küresel markasını yaratmak için harekete geçti.
İtalyan marka Welder'i satın alan Saat&Saat, Türkiye
'nin saatte ilk küresel markasını yaratmak için harekete geçti. Saat sektörünün kalbinin attığı İsviçre Basel
'deki Saat ve Mücevher Fuarı'nda Welder için ilk büyük kampanya başlatıldı. (Kerim Ülker
)
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 05:07
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