Welinton, Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'a geldi - Son Dakika

Beşiktaş, Welinton transferini bitirmek üzere. Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da forma giyen Brezilyalı savunmacı, siyah-beyazlılarla görüşmek üzere İstanbul'a geldi. Havaalanında Beşiktaşlı yöneticilerin karşıladığı Welinton, transferinde son detayları görüştükten sonra yarın sağlık kontrolüne girecek.

Beşiktaş 'ın anlaşmaya vardığı Welinton, İstanbul 'a indi. Son transfer görüşmelerinin ardından sağlık kontrolünden geçecek olan Welinton, resmi imzayı atacak.

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 17:12

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Bahçeli'nin İYİ Parti'ye yaptığı "Evine dön" çağrısını değerlendirdi: Seçime yönelik bir hareket değil