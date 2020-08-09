Welinton, Beşiktaş için İstanbul'a geldi!

Beşiktaş, Welinton transferini bitirmek üzere. Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da forma giyen Brezilyalı savunmacı, siyah-beyazlılarla görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

Beşiktaş 'ın anlaşmaya vardığı Welinton, İstanbul 'a indi. Son transfer görüşmelerinin ardından sağlık kontrolünden geçecek olan Welinton, resmi imzayı atacak.

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 17:54

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