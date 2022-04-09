Welinton Souza: " Çok iyi mücadele ettik, yüksek tempo ve şiddette maç oynadık" - Son Dakika
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Welinton Souza: " Çok iyi mücadele ettik, yüksek tempo ve şiddette maç oynadık"

09.04.2022 23:29

Beşiktaşlı futbolcu Welinton Souza, 4-1 kazandıkları Alanyaspor maçıyla ilgili, "Çok iyi mücadele ettik, çok yüksek tempoda ve yüksek şiddette maç oynadık.

Beşiktaşlı futbolcu Welinton Souza, 4-1 kazandıkları Alanyaspor maçıyla ilgili, "Çok iyi mücadele ettik, çok yüksek tempoda ve yüksek şiddette maç oynadık. Kazandığımız için gerçekten mutluyum" diye konuştu.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında karşılaştığı Alanyaspor'u 4-1 mağlup etmesinin ardından siyah-beyazlıların savunma oyuncusu Welinton Souza basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Zor bir maç olacağını bildiklerini ifade eden Souza, "Alanyaspor gibi kaliteli rakibe kolay maç olmaz, kazanmayı hak ettik. Çok iyi mücadele ettik, çok yüksek tempoda ve yüksek şiddette maç oynadık. Kazandığımız için gerçekten mutluyum. Çok iyi çalışıyoruz yeni sisteme adapte olmak açısından. Tüm takım eksiksiz şekilde hocamızın direktifleri doğrultusunda ciddi antrenmanlar yaptık. Hatalar yapıyoruz ama bu maça baktığımızda hatalardan daha çok doğru iş yaptık. Bu doğru ritimle bu sisteme daha çabuk adapte olacağız" şeklinde konuştu.

"HOCAMIZIN İSTEKLERİNİ SAHAYA YANSITMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Teknik Direktör Valerien Ismael'den yeni şeyler öğrendiklerini belirten Welinton, "Hayatta her zaman yeni şeyler öğreniyoruz. Her hocanın takıma kattığı yeni şeyler oluyor. Hocamızla yeni bir oyun ve idman anlayışı geldi. Bizden istediklerini idmanlarda yapıp, sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Daha iyiye gidiyoruz, bugün de bunu gösterdik. 2 hafta olmasına rağmen hocamızdan pozitif şeyler aldık. Sahada göründü bu durum. Taraftarlarımızı mutlu ettik" diye konuştu.

(Ozan Buğra Koşar/İHA)

Welinton Souza: Çok iyi mücadele ettik, yüksek tempo ve şiddette maç oynadık
Welinton Souza: Çok iyi mücadele ettik, yüksek tempo ve şiddette maç oynadık
Welinton Souza: Çok iyi mücadele ettik, yüksek tempo ve şiddette maç oynadık

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Kaynak: İHA

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