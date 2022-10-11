Yeni Zelanda'nın Chatham Adaları'nda İki Gün İçinde Yüzlerce Balina Karaya Vurdu - Son Dakika
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Yeni Zelanda'nın Chatham Adaları'nda İki Gün İçinde Yüzlerce Balina Karaya Vurdu

11.10.2022 10:21
Yeni Zelanda'nın Chatham Adaları'nda İki Gün İçinde Yüzlerce Balina Karaya Vurdu

WELLINGTON, 11 Ekim (Xinhua) -- Yeni Zelanda'nın Chatham Adaları'nda, balinaları ve yunusları koruma ve kurtarma örgütü Jonah Yeni Zelanda Projesi'nden alınan bilgiye göre, son iki gün içinde iki grup pilot balina toplu halde karaya vurdu.

WELLINGTON, 11 Ekim (Xinhua) -- Yeni Zelanda'nın Chatham Adaları'nda, balinaları ve yunusları koruma ve kurtarma örgütü Jonah Yeni Zelanda Projesi'nden alınan bilgiye göre, son iki gün içinde iki grup pilot balina toplu halde karaya vurdu.

Jonah Yeni Zelanda Projesi Salı günü yaptığı açıklamada, "Maalesef, Chatham Adaları'nda, bu kez hafta sonu karaya vuran ilk grubun yaklaşık 40 km güneyinde, Rangiauria/Pitt Adası'nda bir pilot balina grubu daha karaya vurdu" dedi.

Raporlar, karaya vuran ikinci grubun içinde 250'ye yakın balina olduğunu gösteriyor. Konuyla ilgili olarak Chatham Adaları'ndan bir Koruma Bakanlığı (DOC) ekibi harekete geçiriliyor.

Büyük beyaz köpekbalıkları, uzak kumsalları ve 800'den az yerleşik nüfusu ile bilinen Chatham Adaları, karaya vurma olaylarına müdahale için zorlu bir nokta. Jonah Yeni Zelanda Projesi'nin bildirdiğine göre, bu zorlu koşullar nedeniyle müdahale esnasında hala yaşayan balinalara ne yazık ki DOC tarafından ötenazi yapıldı.

Pazar günü Chatham Adaları'nda karaya oturan ilk grupta ise çoğu ölmüş 215 pilot balina bulunuyordu.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Yeni Zelanda'nın Chatham Adaları'nda İki Gün İçinde Yüzlerce Balina Karaya Vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeni Zelanda'nın Chatham Adaları'nda İki Gün İçinde Yüzlerce Balina Karaya Vurdu - Son Dakika
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