Ekolojistler: Dünya Isındıkça Termitlerin Yaşadığı Bölgeler Genişliyor - Son Dakika
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Ekolojistler: Dünya Isındıkça Termitlerin Yaşadığı Bölgeler Genişliyor

27.09.2022 22:14
Ekolojistler: Dünya Isındıkça Termitlerin Yaşadığı Bölgeler Genişliyor

WELLİNGTON, 27 Eylül (Xinhua) -- Yeni bir araştırma, iklim değişikliğinin, sera gazı üreten termitlerin dünya çapında ve Yeni Zelanda'da daha fazla yayılmasına yol açabileceğini ortaya koydu.

WELLİNGTON, 27 Eylül (Xinhua) -- Yeni bir araştırma, iklim değişikliğinin, sera gazı üreten termitlerin dünya çapında ve Yeni Zelanda'da daha fazla yayılmasına yol açabileceğini ortaya koydu. Yeni Zelanda ve Avustralya üniversiteleri tarafından ortaklaşa yürütülen ve Science dergisinde Salı günü yayınlanan küresel araştırmaya göre, insanların, termitlerin iklim değişikliğine katkıda bulunmuş olmasını ve iklim değişikliği nedeniyle yayılma olasılığını hafife almış olabileceği üzerinde duruldu. Lincoln Üniversitesi ekolojistleri Doç. Dr. Tim Curran ve Dr. Azharul Alam, çalışmaya katılan 100 araştırmacı arasında yer aldı. İki araştırmacı, Yeni Zelanda'da yer alan Banks Yarımadası'ndaki Akaroa yakınlarında bulunan Hinewai Koruma Alanı'nda yaşayan ve odun yiyen böceklerin sayısını belirlemek için ahşap bloklar yerleştirdi.

Çalışmaya göre, termitler, doğal ekosistemlerde, özellikle tropik bölgelerde, ağaçlardaki ölü odunun geri dönüştürülmesine yardımcı oldukları için kritik öneme sahip. Araştırma kapsamında, termitlerin sıcaklığa karşı çok hassas olması nedeniyle dünya iklim değişikliği ile ısındıkça, termitlerin odun çürümesindeki rolünün muhtemelen tropiklerin ötesine genişleyeceği, ayrıca termitlerin kuru koşullarda da gelişebilecekleri belirlendi. Ekolojistlere göre termitler bağırsaklarında metan üretiyor ve odunu parçaladıklarında karbondioksit salıyor, bu da küresel ısınmaya katkıda bulunuyor. Araştırmacılar, dünya genelinde bakteri ve mantarların (mikroplar) ve termitlerin ölü odun tükettiği yerleri inceledi. Araştırmada ayrıca, 6 kıtada çeşitli habitatlarda 130'dan fazla bölgede aynı deney düzeneği kullanılarak sıcaklık ve yağışın odunların çürümesini nasıl etkileyebileceği araştırıldı. Araştırmacıların elde ettikleri sonuçlar, dünya daha sıcak ve daha kuru hale geldikçe, yüksek termit aktivitesine sahip alanların artacağını gösteriyor.

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Kaynak: Xinhua

Yeni Zelanda, Avustralya, Araştırma, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekolojistler: Dünya Isındıkça Termitlerin Yaşadığı Bölgeler Genişliyor - Son Dakika

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