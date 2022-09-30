Yeni Zelanda'da Tek Kullanımlık Plastik Ürünlere Yeni Yasaklar Geldi - Son Dakika
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Yeni Zelanda'da Tek Kullanımlık Plastik Ürünlere Yeni Yasaklar Geldi

30.09.2022 17:44
Yeni Zelanda'da Tek Kullanımlık Plastik Ürünlere Yeni Yasaklar Geldi

WELLINGTON, 30 Eylül (Xinhua) -- Yeni Zelanda'da tek kullanımlık plastik kulak temizleme çubukları, içecek karıştırıcıları ve çoğu plastik et tepsisinin 1 Ekim'den itibaren ülkede satışı veya üretimi yasaklanacak.

WELLINGTON, 30 Eylül (Xinhua) -- Yeni Zelanda'da tek kullanımlık plastik kulak temizleme çubukları, içecek karıştırıcıları ve çoğu plastik et tepsisinin 1 Ekim'den itibaren ülkede satışı veya üretimi yasaklanacak. Yeni Zelanda Çevre Bakanı David Parker Cuma günü yaptığı açıklamada, "Bu, önümüzdeki üç yıl içinde artan bir şekilde aşamalı olarak kullanımdan kaldırma kapsamında yasaklanacak olan en sorunlu plastik ürünlerin ilk grubu" dedi. Bakan Parker sözlerini, "Bu plastik ürünlerin satışının durdurulması, depolama alanlarına giden atıkları azaltacak, geri dönüşüm sistemlerimizi iyileştirecek ve yeniden kullanılabilir veya çevreye duyarlı alternatifleri teşvik edecektir" diyerek sürdürdü. 1 Ekim'den itibaren satışı yasaklanan plastikler arasında; tek kullanımlık plastik içecek karıştırıcılar, tek kullanımlık plastik kulak temizleme çubukları, polivinil klorür (PVC), önceden biçimlendirilmiş yiyecek tepsileri ve kapları, polistiren gıda ve içecek perakende ambalajları ve parçalanarak mikro plastik haline gelmesine neden olan katkı maddelerini içeren plastikler bulunuyor. "Ortalama olarak her Yeni Zelandalı her yıl katı atık sahasına yaklaşık 750 kilogram atık gönderiyor. Bazı ürünler geri dönüştürülemez ve gereksiz" diyen Parker sözlerini, "Bunlar, 2019'da tek kullanımlık plastik poşetlerin yasaklanmasından bu yana yasaklanan ilk plastik ürün grubu. Bu, çöplüklere veya okyanusa giden plastik poşet sayısının 1 milyardan fazla azalması anlamına geliyor" diyerek tamamladı. 2023'ün ortalarında, aşamalı olarak kaldırılacak bir sonraki tek kullanımlık plastik grubu, tek kullanımlık plastik tabaklar, kaseler, çatal ve bıçak takımı, tek kullanımlık plastik ürün poşetleri ve bozunamayan ürün etiketlerini içerecek. Diğer PVC ve polistiren yiyecek ve içecek ambalajları 2025'in ortalarından itibaren yasaklanacak.

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Kaynak: Xinhua

Yeni Zelanda, David Parker, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Zelanda'da Tek Kullanımlık Plastik Ürünlere Yeni Yasaklar Geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeni Zelanda'da Tek Kullanımlık Plastik Ürünlere Yeni Yasaklar Geldi - Son Dakika
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