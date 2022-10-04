Söyleşi: Yeni Zelanda Çin Dostluk Topluluğu Başkanı, Çkp'yi En İyi Tanımlayan Kelimenin Hizmet Olduğunu Düşünüyor - Son Dakika
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Söyleşi: Yeni Zelanda Çin Dostluk Topluluğu Başkanı, Çkp'yi En İyi Tanımlayan Kelimenin Hizmet Olduğunu Düşünüyor

04.10.2022 20:52
Söyleşi: Yeni Zelanda Çin Dostluk Topluluğu Başkanı, Çkp'yi En İyi Tanımlayan Kelimenin Hizmet Olduğunu Düşünüyor

WELLİNGTON, 4 Ekim (Xinhua) -- Yeni Zelanda Çin Dostluk Topluluğu (NZCFS) Başkanı Dave Bromwich, Çin Komünist Partisi (ÇKP) ile Çin halkı arasındaki ilişkiyi "hizmet" temelinde nitelendirdi ve ÇKP'nin başarılarından övgüyle söz etti.

WELLİNGTON, 4 Ekim (Xinhua) -- Yeni Zelanda Çin Dostluk Topluluğu (NZCFS) Başkanı Dave Bromwich, Çin Komünist Partisi (ÇKP) ile Çin halkı arasındaki ilişkiyi "hizmet" temelinde nitelendirdi ve ÇKP'nin başarılarından övgüyle söz etti. Bromwich, kısa süre önce Xinhua'ya verdiği mülakatta, "Hükümet halktır. Halk hükümettir. Bu karşılıklı bir ilişki. ÇKP ve Çin hükümeti hakkındaki hislerimi tek bir kelimeyle tarif edecek olursam, çok hızlı bir şekilde tek bir kelime aklıma geliyor ve henüz bunun yerini alacak bir kelime bulamadım, bu kelime de hizmet. Neden hizmet? Çünkü Çin çok hızlı gelişti ve tüm nüfusunu da beraberinde götürdü" diye konuştu. Bromwich'e göre, Çin halkının hükümete ve ÇKP'ye verdiği büyük desteğin ana nedenleri, halkın geçimini sağlamada elde ettikleri başarı ve insanların ülkelerinin başarılarına karşı duydukları gurur duygusu. Temel insan hakları konularının yeterli yiyecek, yeterli barınma ve eğitim hakkı olduğunu kaydeden Bromwich, "Çin, bu üç kilit alanda harika bir iş çıkardı" diye konuştu.

Çin'e 31 yıl önce yaptığı ilk seyahati hatırlatan Bromwich, " Shanghai'dan Guangzhou'ya yaptığım ilk seyahatin 33 saat sürdüğünü hatırlıyorum. Artık bu yol çok hızlı ve insanların hayatını çok daha rahat hale getirdi. Bu, çok hızlı bir gelişim" yorumunda bulundu. Yeni Zelanda-Çin diplomatik ilişkilerinin bu yıl 50. yıldönümüne ve NZCFS'nin de 70. yıldönümüne tanıklık ettiğine dikkat çeken Bromwich gelecekte ikili ilişkilerin geliştirilmesinde üç kilit noktaya vurgu yaptı: Genç neslin eğitimi, sürdürülebilir iş ilişkileri ve Çin'in medyadaki Batılı okuması yerine yeni bir Çin perspektifi. Bromwich, "Çin'in bir ulus olarak pek çok yanlış bilgisinden ve güvensizliğinden asıl sorumlu olan Batılı medya. Bence zorlukların olduğu nokta bu" dedi. 1996'dan bu yana yaklaşık 10 yılını Çin'de geçiren Bromwich'in deneyiminin çoğu, Çin'in güneybatısı ile batısındaki kooperatifler ve uzak alanlardaki kırsal topluluklara yönelik kalkınma projelerine dayanıyor. Bromwich, 2013'te NZCFS'ye başkan seçilmişti. Çin'deki deneyiminin kendisine Çin'in bugün nerede olduğuna, nereden geldiğine ve nasıl geliştiğine dair bugün önemli bir kavrama yeteneği verdiğini kaydeden Bromwich, "Aynı zamanda, işimin en ödüllendirici kısmı, Çin'i dış dünyaya tanıtmak, birlikte çalıştığımız köy halkından il düzeyindeki ortaklara kadar gerçek toplulukları tanımak ve gerçek Çin'i gerçekçi şekilde tanıtacak gerçek toplulukları tanımak için turlar yapmak" diye konuştu.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Söyleşi: Yeni Zelanda Çin Dostluk Topluluğu Başkanı, Çkp'yi En İyi Tanımlayan Kelimenin Hizmet Olduğunu Düşünüyor - Son Dakika

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