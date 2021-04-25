Weltew Home, canias4.0 teknolojilerini tercih etti - Son Dakika

Weltew Home, canias4.0 teknolojilerini tercih etti

25.04.2021 09:01
Weltew Home, canias4.0 teknolojilerini tercih etti, System.String[]

Industrial Application Software (IAS), Türkiye'nin önemli mobilya firmalarından Weltew Home ile anlaştığını duyurdu.

Industrial Application Software (IAS), Türkiye'nin önemli mobilya firmalarından Weltew Home ile anlaştığını duyurdu.

IAS'den yapılan açıklamaya göre, 100'ün üzerinde bayisi ve 500'ün üzerinde çalışanıyla mobilya ihracatında Türkiye ikincisi olan Weltew Home, dijital dönüşüm sürecini başlattı.

İş süreçlerini Endüstri 4.0 misyonu ile yöneterek kısa sürede faaliyet alanını genişletmeyi hedefleyen şirket, Türkiye ve dünya genelindeki mağaza sayısını 300'ün üzerine çıkarmayı hedefliyor. Weltew Home, dijital dönüşüm sürecinde rehber olarak ise IAS'yi ve canias4.0 teknolojilerini tercih etti.

"2022'nin başında projemizi canlı kullanıma almayı planlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Weltew Home Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, IAS'nin bir dünya markası haline geldiğini belirterek, "Biz de kendi markamızı bir dünya markası yapmak için önemli bir adım atmaya karar verdik. Dijital dönüşüm sürecimizi başlatırken yola IAS ile çıkmak istedik. Bu kararı vermemizde IAS'nin uzun yıllara dayanan tecrübesi ve canias4.0 ile sunduğu teknolojilerin yanı sıra yerli ve milli bir yazılım olması da önemli bir husustu." ifadelerini kullandı.

Bu yeni yatırımın ülke içinde olmasını çok önemsediklerini aktaran Balcı, şunları kaydetti:

"Yabancı bir firma ile çalışmak istemedik. IAS ofisini ilk ziyaret ettiğimizde, ekiple ve IAS Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Hakan Karabiber ile ilk tanıştığımda 'tamam, doğru yerdeyiz' diye düşündüm. Böylece bu uzun yolculuğa çıkmaya karar verdik. Bu birlikteliğin uzun ömürlü olmasını ve projelerimizin başarı ile sürdürülmesini temenni ediyoruz. Mobilya sektöründe elde ettiğimiz tecrübelerimizle IAS'ye katkı sağlayacağımızı, IAS'nin de hem Türkiye'de hem de dünyada edindiği tecrübelerle dijital dönüşüm yolunda bize yol göstereceğini düşünüyoruz. IAS ile bir aile olacağız. 2022'nin başında projemizi canlı kullanıma almayı planlıyoruz."

"Weltew Home'un gelişimine katkı sağlayacağız"

Açıklamaya göre, IAS ve Weltew Home'un yöneticilerinin katılımıyla Bursa'da gerçekleştirilen toplantıda IAS Ülke Satış Müdürü Salim Kabasakal da proje ile ilgili düşüncelerini aktardı.

Kabasakal, projenin başarı ile sürdürülebilmesi için iki firmanın da özveri ile çalışması gerektiğini vurguladı.

ERP projelerinin başarılı olabilmesi için temel noktanın veriyi doğru ve düzenli şekilde aktarmak olduğunu belirten Kabasakal, "Karşılıklı özveri ile çalışarak uzun soluklu, başarılı bir çalışmaya imza atacağız. Biz projeye inanıyoruz. Canias4.0 teknolojilerinin Weltew Home'un büyümesine yaptığı katkıyı hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

IAS Kıdemli Satış Yöneticisi Fatih Yazıcı ise toplantıda, IAS'yi ve canias4.0 teknolojilerine ilişkin bir sunum yaptı. Yazıcı, sunumunda, Weltew Home çalışanlarına canias4.0 sayesinde elde edecekleri avantajları aktardı.

IAS, Türk teknolojisini dünyaya ihraç ediyor

Başta kurumsal kaynak planlama çözümü caniasERP olmak üzere otomasyon, IoT, big data, bulut, iş zekası ve e-Devlet entegrasyonları gibi pek çok çözümü bütünleşik olarak entegre bir yapı ile hizmete sunan IAS, firmaların dijital dönüş yolculuklarına rehberlik etmeye devam ediyor.

Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve dünyaya ihraç edilen canias4.0 teknolojileri, hem globalde hem de Türkiye'deki etkinliğini her geçen gün artırıyor.

IAS, farklı sektörlerden önemli firmalar ile iş birlikleri gerçekleştirmeye devam ediyor.

geri dönüşüm, Kabasakal, Türkiye, Balcı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Weltew Home, canias4.0 teknolojilerini tercih etti - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan sapığa 23 yıl hapis cezası 14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan sapığa 23 yıl hapis cezası Sokakta yakalanan gencin 'turistim' yalanını ekipler bozdu Sokakta yakalanan gencin 'turistim' yalanını ekipler bozdu Yargıtay son noktayı koydu! Karşısındakine Yargıtay son noktayı koydu! Karşısındakine "salak" diyenler işte şimdi yandı 2 haftalık kısmi kapanma yarın bitiyor ama tablo hala karanlık! İşte bilim insanlarının yeni tedbir önerileri 2 haftalık kısmi kapanma yarın bitiyor ama tablo hala karanlık! İşte bilim insanlarının yeni tedbir önerileri Kayıp adamın cansız bedeni nehirde bulundu, altından yürek yakan bir hikaye çıktı Kayıp adamın cansız bedeni nehirde bulundu, altından yürek yakan bir hikaye çıktı "Bizi de vurup gitti" demişti! Kripto Tosuncuk'un ortağı ve abisi Güven Özer yakalandı Korku dolu anlar! Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı Korku dolu anlar! Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı Dekolte giymek onun için daha sancılı! Genç kadının göğüsleri yüzünden işitmediği söz yok Dekolte giymek onun için daha sancılı! Genç kadının göğüsleri yüzünden işitmediği söz yok

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Süper Lig'i karıştıran bahis şikesi iddiası! Kaleci Günay olayın detaylarını anlattı: Bize kumpas kuruldu Süper Lig'i karıştıran bahis şikesi iddiası! Kaleci Günay olayın detaylarını anlattı: Bize kumpas kuruldu         
10:15
Dünya kapanmayı tartışırken bir ülke işi bitirdi bile! 50 bin kişi yan yana konser izledi Dünya kapanmayı tartışırken bir ülke işi bitirdi bile! 50 bin kişi yan yana konser izledi         
09:45
Köy meydanında muhabbet eden erkekler jandarmayı görünce böyle kaçıştı Köy meydanında muhabbet eden erkekler jandarmayı görünce böyle kaçıştı         
09:41
"Soykırım" yalanına tepkiler çığ gibi! Açıklamalar peş peşe geldi, ABD Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı         
09:22
Kim Kardashian'dan skandal mesaj: Joe Biden'a sözde 'soykırım' için teşekkür etti Kim Kardashian'dan skandal mesaj: Joe Biden'a sözde 'soykırım' için teşekkür etti         
09:09
Thodex tesadüf değilmiş! Para transferinde kripto para kullanan FETÖ'nün bu yolla himmet topladığı iddia edildi Thodex tesadüf değilmiş! Para transferinde kripto para kullanan FETÖ'nün bu yolla himmet topladığı iddia edildi         
07:47
Ukrayna sırtımızdan vurdu: Ermeni soykırımı devlet seviyesinde tanınmalı Ukrayna sırtımızdan vurdu: Ermeni soykırımı devlet seviyesinde tanınmalı         
00:20
Biden'ın 'soykırım' metninde bir skandal daha! İstanbul'un adını değiştirdi Biden'ın 'soykırım' metninde bir skandal daha! İstanbul'un adını değiştirdi         
22:37
Azerbaycan'dan Biden'in Azerbaycan'dan Biden'in "soykırım" ifadesine tepki: Tarihi hata         
21:00
Ermenistan, Biden'ın skandal Ermenistan, Biden'ın skandal "soykırım" kararını memnuniyetle karşıladı         
20:43
Bakan Soylu ile Barış Atay sosyal medyada gerildi: Sataşıyorsun sonra ağlıyorsun Bakan Soylu ile Barış Atay sosyal medyada gerildi: Sataşıyorsun sonra ağlıyorsun         
18:52
Yüsra Geyik, Rıza Kocaoğlu ile yeni aşka yelken açtı Yüsra Geyik, Rıza Kocaoğlu ile yeni aşka yelken açtı         
18:12
Koordinatör bir bir anlattı! İllallah ettiren Akın Akınözü'nün yaptıkları yeni değilmiş Koordinatör bir bir anlattı! İllallah ettiren Akın Akınözü'nün yaptıkları yeni değilmiş         
17:19
Fazla kilolarından kurtulan Miray Daner, bir deri bir kemik kaldı Fazla kilolarından kurtulan Miray Daner, bir deri bir kemik kaldı         
15:57
Oturdukları evin parkelerinin altından servet çıktı! Sayarken yoruldular Oturdukları evin parkelerinin altından servet çıktı! Sayarken yoruldular         
13:04
Bu illetten kurtuluş yok gibi! Ünlü profesörden koronavirüsü atlatanlara kötü haber Bu illetten kurtuluş yok gibi! Ünlü profesörden koronavirüsü atlatanlara kötü haber         
11:01
Saldırıya uğrayan kadın, kendisine çivili sopayla vurmaya çalışan adamı öldürmekten beter etti Saldırıya uğrayan kadın, kendisine çivili sopayla vurmaya çalışan adamı öldürmekten beter etti         
10:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2021 10:38:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Weltew Home, canias4.0 teknolojilerini tercih etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei