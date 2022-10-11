Çin'in Uzun Yürüyüş-7 Y6 Taşıyıcı Roketi Uzay İstasyonu Kargo Görevi İçin Fırlatma Alanına Vardı - Son Dakika
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Çin'in Uzun Yürüyüş-7 Y6 Taşıyıcı Roketi Uzay İstasyonu Kargo Görevi İçin Fırlatma Alanına Vardı

11.10.2022 18:21
Çin'in Uzun Yürüyüş-7 Y6 Taşıyıcı Roketi Uzay İstasyonu Kargo Görevi İçin Fırlatma Alanına Vardı

WENCHANG, 11 Ekim (Xinhua) -- Çin'in uzay istasyonu için Tianzhou-5 kargo aracını yörüngeye göndermekle görevli Uzun Yürüyüş-7 Y6 taşıyıcı roketi Salı günü Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'na nakledildi.

WENCHANG, 11 Ekim (Xinhua) -- Çin'in uzay istasyonu için Tianzhou-5 kargo aracını yörüngeye göndermekle görevli Uzun Yürüyüş-7 Y6 taşıyıcı roketi Salı günü Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'na nakledildi.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'ndan Salı günü yapılan açıklamaya göre roket, daha önce fırlatma alanına ulaşan Tianzhou-5 ile birlikte montaj ve test aşamalarından geçecek.

Çin, uzay istasyonunun yörüngede inşaatını yıl sonuna kadar tamamlamadan önce, Mengtian laboratuvar modülünün, Tianzhou-5 kargo uzay aracının, Shenzhou-15 insanlı uzay aracının fırlatılmasının yanı sıra Shenzhou-14 mürettebatının Dünya'ya geri getirilmesi dahil olmak üzere dört görev daha yerine getirecek.

Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi, insanlı uzay aracı fırlatma ve geri dönüş misyonları için hazırlanıyor. Ajanstan yapılan açıklamaya göre, Shenzhou-15 mürettebatı da uzay uçuşları için eğitimlerini hızlandırdı.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Uzay Aracı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Uzun Yürüyüş-7 Y6 Taşıyıcı Roketi Uzay İstasyonu Kargo Görevi İçin Fırlatma Alanına Vardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Uzun Yürüyüş-7 Y6 Taşıyıcı Roketi Uzay İstasyonu Kargo Görevi İçin Fırlatma Alanına Vardı - Son Dakika
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