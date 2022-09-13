Çin, Uzaya Yeni Bir Uydu Gönderdi

WENCHANG, 13 Eylül (Xinhua) -- Çin, Salı günü ülkenin güneyindeki ada eyaleti Hainan'da bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan yeni bir uyduyu başarılı şekilde uzaya gönderdi. Zhongxing-1E uydusu Beijing saatiyle 21.18'de (TSİ 16.18), Uzun Yürüyüş-7 taşıyıcı roketiyle uzaya fırlatıldı ve planlanan yörüngeye başarılı şekilde girdi. Uydu yüksek kaliteli ses, veri, radyo ve televizyon iletim hizmetleri sunacak. Bu, Uzun Yürüyüş serisinden taşıyıcı roketlerin 437'inci göreviydi.
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