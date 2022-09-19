WENCHANG, 19 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Hainan serbest ticaret limanının önemli sanayi parklarından biri olan Wenchang Uluslararası Uzay Şehri'nde, uzay bilimi ve teknolojisinin gelişimine odaklanılıyor.

Çin ve Rusya, Kolluk Kuvvetleri ve Güvenlik İşbirliği ile İlgili Toplantı Düzenledi

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çin'in Hainan Eyaletinde Uluslararası Uzay Şehri İnşa Ediliyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.