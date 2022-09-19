Çin'in Hainan Eyaletinde Uluslararası Uzay Şehri İnşa Ediliyor - Son Dakika
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Çin'in Hainan Eyaletinde Uluslararası Uzay Şehri İnşa Ediliyor

19.09.2022 15:52
Çin'in Hainan Eyaletinde Uluslararası Uzay Şehri İnşa Ediliyor

WENCHANG, 19 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Hainan serbest ticaret limanının önemli sanayi parklarından biri olan Wenchang Uluslararası Uzay Şehri'nde, uzay bilimi ve teknolojisinin gelişimine odaklanılıyor.

WENCHANG, 19 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Hainan serbest ticaret limanının önemli sanayi parklarından biri olan Wenchang Uluslararası Uzay Şehri'nde, uzay bilimi ve teknolojisinin gelişimine odaklanılıyor.

Çin'in Hainan Eyaletinde Uluslararası Uzay Şehri İnşa Ediliyor

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Wenchang şehrin deki Wenchang Uluslararası Uzay Şehri'nde yapım aşamasında olan bir roket montaj tesisi görülüyor, 16 Eylül 2022. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua)

Çin'in Hainan Eyaletinde Uluslararası Uzay Şehri İnşa Ediliyor

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Wenchang şehrin deki Wenchang Uluslararası Uzay Şehri'nde yapım aşamasında olan bir süper bilgi sayar merkezi görülüyor, 15 Eylül 2022. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua)

Çin'in Hainan Eyaletinde Uluslararası Uzay Şehri İnşa Ediliyor

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Wenchang şehrin deki Wenchang Uluslararası Uzay Şehri'nde yapım aşamasında olan bir uydu montaj test tesisi görülüyor, 17 Eylül 2022. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua)

Çin'in Hainan Eyaletinde Uluslararası Uzay Şehri İnşa Ediliyor

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Wenchang şehrin deki Wenchang Uluslararası Uzay Şehri'nde tamamlanan ve faaliyete geçirilen bir endüstriyel hizmet merkezi görülüyor, 15 Eylül 2022. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua)

Çin'in Hainan Eyaletinde Uluslararası Uzay Şehri İnşa Ediliyor

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Wenchang şehrin de bulunan Wenchang Uluslararası Uzay Şehri'ndeki karayolu ağı görülüyor, 14 Eylül 2022. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua)

Çin'in Hainan Eyaletinde Uluslararası Uzay Şehri İnşa Ediliyor

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Wenchang şehrin deki Wenchang Uluslararası Uzay Şehri'nde yapım aşamasındaki bir ticari amaçlı uzay fırlatma alanı görülüyor, 17 Eylül 2022. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Hainan Eyaletinde Uluslararası Uzay Şehri İnşa Ediliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Hainan Eyaletinde Uluslararası Uzay Şehri İnşa Ediliyor - Son Dakika
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