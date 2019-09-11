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Werder Bremen Abdulkadir Parmak'ın peşinde

40 dakika önce

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün ardından bir oyuncu daha Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

Werder Bremen Abdulkadir Parmak'ın peşinde, System.String[]

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün ardından bir oyuncu daha Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Alman ekibi Werder Bremen, bordo mavililerin genç yıldızı Abdlükadir Parmak'ı gündemine aldı.


Alman basınında çıkan haberlere göre Werder Bremen, yazın transfer etmek istediği Nabil Bentaleb için Schalke'ye bir teklif daha yapacak. Bentaleb'den vazgeçmeyen Alman ekininin alternatifi ise Trabzonspor'dan Abdülkadir Parmak oldu.


Trabzonspor'daki performansıyla A Milli Takım'a kadar yükselen 24 yaşındaki futbolcu, yaz aylarında da Alman ekibinin gündemine gelmişti. Werder Bremen'in orta saha mevkiisinde Türk futbolcu Nuri Şahin de yer alıyor.


"HİÇBİR KULÜPTE OLMAYAN ORTAMA SAHİBİZ"


Abdulkadir Parmak, geçtiğimiz günlerde "Şampiyonluk beklentisi üzerimde bir baskı oluşturmuyor. Takım olarak iyi futbol oynamaya çalışıyoruz. İşler böyle devam ederse şampiyonluk neden olmasın. Hiçbir kulüpte olmayan bir aile ortamına sahibiz. Hatta takıma geldiğimde oyuncuların kariyerlerine de bakıp egolu olabileceklerini düşünmüştüm ama hiç öyle bir durumla karşılaşmadım. Geçen sezon başarımızın anahtarı sevgi ve saygıydı. Aynı durum bu sezon da devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

Abdülkadir Ömür, Werder Bremen, Yusuf Yazıcı, Trabzonspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 06:50 
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