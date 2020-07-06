Werder Bremen Bundesliga'da kaldı - Son Dakika

Werder Bremen Bundesliga'da kaldı

Almanya Birinci Futbol Ligi'ni (Bundesliga) 16. sırada tamamlayan Werder Bremen play-out rövanş maçında ikinci ligi 3. sırada bitiren Heidenheim ile 2-2 berabere kalarak Bundesliga'da kaldı.

Almanya Birinci Futbol Ligi'ni (Bundesliga) 16. sırada tamamlayan Werder Bremen play-out rövanş maçında ikinci ligi 3. sırada bitiren Heidenheim ile 2-2 berabere kalarak Bundesliga'da kaldı.

İletişim Başkanlığı, Mehmetçik'ın sınır ötesinde teröristlerin gücünü kırdığı 38 noktanın haritasını paylaştı
İsrail basınına konuşan FETÖ'cü Enes Kanter'den küstah sözler
İmamoğlu, İBB Genel Sekreterliği'ne duayen bankacı Can Akın Çağlar'ı getiriyor

Werder Bremen, Voith Arena'da oynanan karşılaşmada 3'üncü dakikada Norman Theuerkauf'un kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlandı.

Çekişmeli geçen maçta Heidenheim 85'inci dakikada Tim Kleindienst'in golüyle 1-1'lik eşitliği sağladı.

Werder Bremen 90+4'üncü dakikada Ludwig Augustinson ile durumu 2-1 yaparken, ev sahibi ekip 90+7. dakikada kazandığı penaltı atışını Kleindienst gole çevirdi ve karşılaşama 2-2 berabere sonuçlandı.

Werder Bremen, geçen hafta oynanan ilk maçtaki 0-0'lık beraberliğin ardından rövanş maçındaki 2-2'lik sonuçla avantaj elde etti ve Bundesliga'da kaldı.

Bundesliga'da sezonu 17'inci ve 18. sırada tamamlayan Fortuna Düsseldorf ile Paderborn takımları küme düşmüş, Bundesliga 2'de şampiyon olan Arminia Bielefeld ile ikinci sırayı alan Stuttgart Bundesliga'ya yükselmişti.

Werder Bremen, Almanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 23:51 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Werder Bremen Bundesliga'da kaldı - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

15:41 Son Dakika: İSKİ, Şile'de vatandaşların su kuyruğunda beklediği fotoğraflarla ilgili açıklama yaptı 14:47 Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları 14:30 Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 12:27 Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı 11:47 18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar 11:15 Son dakika: Türk Eximbank, ilk kez yabancı bir kuruluşa garanti sağladı 10:52 Kıdem tazminatında tavan ücret 7 bin 117 TL'ye yükseldi 10:50 3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim 10:36 Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler 09:52 ABD'de, bulaştığı insanı 1 haftada öldüren "beyin yiyen amip" vakası görüldü 09:34 Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti 09:21 Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor 09:10 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parasına zam geldi
İmamoğlu, İBB Genel Sekreterliği'ne duayen bankacı Can Akın Çağlar'ı getiriyor
00:13
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
23:51
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
23:13
Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu
21:35
239 bilim insanından Dünya Sağlık Örgütü'ne uyarı: Virüs havadan da bulaşıyor, kabul edin
21:30
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
19:09
Site yöneticisi, gelir gider hesapları nedeniyle tartıştığı eski yöneticiyi bıçakladı
19:02
Gaziantep'te vaka sayıları artmaya devam ederse okullar açılmayabilir
18:04
Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ceza kesebilir mi? Emniyet'ten tartışmaları bitirecek açıklama
17:59
Tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
17:55
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 06:41:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Werder Bremen Bundesliga'da kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]