Werder Bremen, Bundesliga'da kalmayı zora soktu

Bremen'deki Weser Stadı'nda yapılan karşılaşmada ev sahibi ekip, Heidenheim defansını geçemedi. Konuk ekip de bulduğu az sayıdaki gol pozisyonunu değerlendiremeyince, karşılaşma 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı

ABD'de polisin siyahi bir kadına yumruk atması tepkilere neden oldu

Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi

Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti