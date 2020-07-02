Werder Bremen, Bundesliga'da kalmayı zora soktu - Son Dakika

Werder Bremen, Bundesliga'da kalmayı zora soktu

Almanya Birinci Futbol Ligi'ni (Bundesliga) 16. sırada tamamlayan Werder Bremen ile Almanya İkinci Ligi'ni (Bundesliga 2) 3. sırada bitiren Heidenheim arasında oynanan play-out ilk karşılaşması, golsüz berabere sonuçlandı.

Almanya Birinci Futbol Ligi'ni (Bundesliga) 16. sırada tamamlayan Werder Bremen ile Almanya İkinci Ligi'ni (Bundesliga 2) 3. sırada bitiren Heidenheim arasında oynanan play-out ilk karşılaşması, golsüz berabere sonuçlandı.

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Bremen'deki Weser Stadı'nda yapılan karşılaşmada ev sahibi ekip, Heidenheim defansını geçemedi. Konuk ekip de bulduğu az sayıdaki gol pozisyonunu değerlendiremeyince, karşılaşma 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Ev sahibi avantajını kullanmayan Werder Bremen, kümede kalmayı zora soktu. Gelecek sezon Bundesliga'da yer alacak ekibin belirleneceği rövanş karşılaşması, 6 Temmuz Pazartesi günü Heidenheim'ın sahasında oynanacak.

Werder Bremen, Almanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 23:49 Kaynak: AA

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