PSV Eindhoven'ın Galatasaray'ı 5-1 yendiği mücadeleyi Hollanda'da RTL 7 kanalında yorumlayan Wesley Sneijder, eski takımının görüntüsünün kendisini şoke ettiğini söyledi.
Sahada Galatasaray'a yakışmayan bir oyun olduğunu belirten Hollandalı efsane, "Şok oldum. Bu oyun Galatasaray gibi bir kulübe yakışmıyor. Oyuncular daha çok sorumluluk almalıydı çünkü bu futbol hiç yeterli değil." ifadelerini kullandı.
Sneijder maç öncesinde de "Bir gün Galatasaray'a geri döneceğim" sözleriyle sevgisini göstermişti.
Son Dakika › Spor › Wesley Sneijder'den PSV'ye 5-1 mağlup olan Galatasaray için olay yorum: Şok oldum, bu oyun böyle bir kulübe yakışmıyor - Son Dakika Spor