Son Dakika Haberleri: Wesley Sneijder'in Real Madrid Görüntüleri
Son Dakika Spor Wesley Sneijder'in Real Madrid Görüntüleri

Wesley Sneijder'in Real Madrid Görüntüleri

12 dakika önce

Bir dönem Real Madrid forması giyen Wesley Sneijder, iki sezon boyunca formasını giydiği Los Blancos'la 66 maçta 16 gol 16 asistlik göz alıcı bir performans ortaya koyarken, 2007-08 sezonundaki La Liga şampiyonluğunda önemli bir rol oynamıştı.

Bir dönem Real Madrid forması giyen Wesley Sneijder, iki sezon boyunca formasını giydiği Los Blancos'la 66 maçta 16 gol 16 asistlik göz alıcı bir performans ortaya koyarken, 2007-08 sezonundaki La Liga şampiyonluğunda önemli bir rol oynamıştı.

Wesley Sneijder'in Real Madrid Görüntüleri

Wesley Sneijder, Real Madrid, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:29 
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