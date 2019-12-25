Wesley Sneijder, jübilesine Selçuk İnan ve Burak Yılmaz'ı çağırdı - Son Dakika
Son Dakika Spor Wesley Sneijder, jübilesine Selçuk İnan ve Burak Yılmaz'ı çağırdı - Son Dakika Spor

Wesley Sneijder, jübilesine Selçuk İnan ve Burak Yılmaz'ı çağırdı

6 saat önce

Galatasaray'ın Hollandalı eski futbolcusu Wesley Sneijder, 3 Haziran 2020'deki jübile maçı için Türkiye'den eski takım arkadaşları Selçuk İnan ve Burak Yılmaz'ı davet etti.

Wesley Sneijder, jübilesine Selçuk İnan ve Burak Yılmaz'ı çağırdı, System.String[]

Galatasaray'ın Hollandalı eski futbolcusu Wesley Sneijder, 3 Haziran 2020'deki jübile maçı için Türkiye'den eski takım arkadaşları Selçuk İnan ve Burak Yılmaz'ı davet etti.


Galatasaray'ın ve Hollanda futbolunun efsaneleri arasına giren Wesley Sneijder, futbolu bırakmasının ardından jübile maçına hazırlanıyor. Sneijder, 3 Haziran 2020 tarihinde Hollanda Milli Takımı'nda, İspanya, İtalya ve Türkiye'de birlikte oynadığı futbolcular arasında oynanacak maç ile yeşil sahalara veda edecek.


Wesley Sneijder, Hollanda'da yapılacak jübile karşılaşmasına Türkiye'den Galatasaray'dan eski takım arkadaşları Selçuk İnan ve Burak Yılmaz'ı da çağırdı.


Öte yandan Sneijder, Hollanda basınına yaptığı açıklamada, jübile maçında daha iyi durumda olmak için çalışmalara başladığını ifade söyledi.


Teknik direktörleri Jose Mourinho ve Bert Van Maarwijk'in yapacağı maçta şu isimler olacak:


" Clarence Seedorf, Patrick Kluivert, Edgar Davids, Arjen Robben, John Heitinga, Dirk Kuyt, Nigel de Jong, Khalid Boulahrouz, Andre Ooijer, Mark van Bommel, Giovanni van Bronckhorst, Julio Cesar, Javier Zanetti, Samuel Eto'o, Cristian Chivu, Marco Materazzi, Dejan Stankovic, Esteban Cambiasso, Diego Milito, Fabio Cannavaro, Jari Litmanen, Burak Yılmaz ve Selçuk İnan." - İSTANBUL

Wesley Sneijder, Burak Yılmaz, Galatasaray, Selçuk İnan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:26 Kaynak: İHA
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