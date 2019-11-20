Wesley Sneijder olay oldu! Lionel Messi ve Ronaldo benzetmesi...

Hollanda'da FOX Sports'a konuşan Wesley Sneijder, dikkat çeken sözler kullandı.



Sneijder'in sözleri şu şekilde;



MESSI VE RONALDO GİBİ OLURDUM



"Eğer %100 ile oynasaydım Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ile aynı seviyede olabilirdim. Ancak bunu istemedim. Pişman da değilim. O seviyeye çıkamadım değil, sadece istemedim."



RONALDO'YU ANLAMIYORUM



"Cristiano Ronaldo'nun frikikleri sürekli öldürmesini anlamıyorum. 30 kere topun başına geçiyor, 1 kere gol atamıyor. Yine topun başına geçtiğinde kendi kendime 'Nasıl yani?' diye soruyorum."



BEN ŞAMPİYONLAR LİGİ KAZANDIM



"İnsanlar bana hala 2010'da Ballon d'Or ödülünü benim kazanmam gerektiğini söylüyor. Ben de onlara 'Beyler ben Şampiyonlar Ligi kazandım' diyorum. Bence bu çok daha büyük bir ödül. Ben bir takım oyuncusuyum, bu başarılar daha anlamlı."