Son Dakika Haberleri: Wesley Sneijder yeni mesleğini açıkladı
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Wesley Sneijder yeni mesleğini açıkladı

54 dakika önce

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Hollanda futbolunun simge isimlerinden Wesley Sneijder, futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıklamıştı.

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Bir dönem Galatasaray forması da giyen Hollanda futbolunun simge isimlerinden Wesley Sneijder, futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıklamıştı.

Sneijder kariyerine menajer olarak devam edeceğini açıklayarak, "Oyunculara rehberlik etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Hollandalı efsane, profesyonel teknik adamlık kursları üzerinde de duracağını ve ülkesinde bu kurslara gideceğini söyledi.
Wesley Sneijder, Galatasaray, Hollanda, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 07:37 
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Wesley Sneijder yeni mesleğini açıkladı
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