Wesley Sneijder yeni mesleğini açıkladı
54 dakika önce
Bir dönem Galatasaray forması da giyen Hollanda futbolunun simge isimlerinden Wesley Sneijder, futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıklamıştı.
Bir dönem Galatasaray
forması da giyen Hollanda
futbolunun simge isimlerinden Wesley Sneijder
, futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıklamıştı.
Sneijder kariyerine menajer olarak devam edeceğini açıklayarak, "Oyunculara rehberlik etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
Hollandalı efsane, profesyonel teknik adamlık kursları üzerinde de duracağını ve ülkesinde bu kurslara gideceğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 07:37
Wesley Sneijder yeni mesleğini açıkladı Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın gol attığı maçta Düsseldorf, Werder Bremen'i mağlup etti Fenerbahçe'den ayrılan İsmail Köybaşı imzayı atıyor! UEFA Avrupa Ligi Eleme maçında şike iddiası