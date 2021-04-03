West Bromwich'in deplasmanda Chelsea'ye 5 gol attığı maçta ağları sarsan Galatasaraylı Diagne gündeme oturdu - Son Dakika

West Bromwich'in deplasmanda Chelsea'ye 5 gol attığı maçta ağları sarsan Galatasaraylı Diagne gündeme oturdu

03.04.2021 17:38
West Bromwich'in deplasmanda Chelsea'ye 5 gol attığı maçta ağları sarsan Galatasaraylı Diagne gündeme oturdu, System.String[]

İngiltere Premier Lig'in 30. hafta mücadelesinde West Bromwich, Chelsea deplasmanında 5-2 kaznırken bir gol de Diagne kaydetti. Bonservisi Galatasaray'da olan Senegalli forvet göz doldururken, takım arkadaşı Milli futbolcumuz Okay Yokuşlu da tam not aldı

West Bromwich Albion, Chelsea deplasmanında alev aldı. Premier Lig'in 30. hafta mücadelesinde Chelsea'ye konuk olan West Bromwich Albion, rakip filelere tam 5 gol gönderirken, bunlardan 1'ini de Diagne kaydetti. Bonservisi Galatasaray'da bulunan forvet oyuncusunun performansı Twitter'da trendlere girdi. Milli futbolcumuz Okay Yokuşlu da karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

West Bromwich'in deplasmanda Chelsea'ye 5 gol attığı maçta ağları sarsan Galatasaraylı Diagne gündeme oturdu

"HER ŞUT GOL OLDU"

Chelsea'nin başında ilk yenilgisini gören Tomas Tuchel, "Kalemize gelen her şutları gol oldu" diye konuştu. Bu sonuçla West Bromwich'in ligde kalma umutları da büyük derecede artmış oldu.

West Bromwich'in deplasmanda Chelsea'ye 5 gol attığı maçta ağları sarsan Galatasaraylı Diagne gündeme oturdu

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Son Dakika Spor West Bromwich'in deplasmanda Chelsea'ye 5 gol attığı maçta ağları sarsan Galatasaraylı Diagne gündeme oturdu - Son Dakika Spor


YORUMLAR (1)
  • Podrisni: Bir gol attı diye iyi futbolcu mu oldu yani..GS ye zarardan başka birşey vermez.derhal satilmali Cevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır

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