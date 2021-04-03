West Bromwich'in deplasmanda Chelsea'ye 5 gol attığı maçta ağları sarsan Galatasaraylı Diagne gündeme oturdu

West Bromwich Albion, Chelsea deplasmanında alev aldı. Premier Lig'in 30. hafta mücadelesinde Chelsea'ye konuk olan West Bromwich Albion, rakip filelere tam 5 gol gönderirken, bunlardan 1'ini de Diagne kaydetti. Bonservisi Galatasaray'da bulunan forvet oyuncusunun performansı Twitter'da trendlere girdi. Milli futbolcumuz Okay Yokuşlu da karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

"HER ŞUT GOL OLDU"

Chelsea'nin başında ilk yenilgisini gören Tomas Tuchel, "Kalemize gelen her şutları gol oldu" diye konuştu. Bu sonuçla West Bromwich'in ligde kalma umutları da büyük derecede artmış oldu.