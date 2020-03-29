West Ham açıkladı! '8 futbolcuda corona virüs şüphesi...'

İngiltere'de corona virüs (koronavirüs) vakaları gün geçtikçe artarken salgından en çok etkilenen takımların başında West Ham United geliyor.



West Ham United Başkan Yardımcısı Karren Brady, yaptığı son açıklamada acı tabloyu gözler önüne serdi.



Brady, "Tam 8 futbolcumuz koronavirüs belirtileri gösteriyor. Şu an için evlerinde karantinada kalıyorlar. Sayı çok fazla, durum iyi değil..." sözlerini kullandı.