West Ham United, Cyle Larin'in bonservisi için 13 milyon sterlinlik bir teklife hazırlanıyor

Bu sezon tüm kulvarlarda 16 kez ağları sallayan ve Avrupa kulüplerinin yakın markajına alınan Kanadalı golcü için İngiliz basınından bir transfer iddiası geldi.

13 MİLYON STERLİNLİK TEKLİFE HAZIRLANIYORLAR

25 yaşındaki oyuncuyla ilgili Ada basınında çıkan haberlerde West Ham United'ın bir süredir takip ettiği Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Cyle Larin için teklif hazırladığı ifade edildi. Bu sezon toplam 30 karşılaşmada 16 gol atan golcü oyuncunun 13 milyon sterlinlik bonservisinin ise İngiliz temsilcisi West Ham United için ucuz olduğu aktarıldı.

(TAKVİM)