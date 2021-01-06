West Ham ve Crystal Palace Ozan Tufan'a talip oldu
06.01.2021 08:57
Fenerbahçe ve A Milli Takım'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ozan Tufan İngiltere Premier Lig ekiplerini peşine taktı. Ada'dan 2 kulübün 26 yaşındaki futbolcunun transferi için Fenerbahçe'ye ilgi mektubu gönderdiği ortaya çıktı.
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Ozan Tufan'a İngiltere'den 2 talip olduğu belirtildi.
TRT Spor'un haberine göre Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ve West Bromwich'in Milli futbolcuyla ilgilendikleri ve sarı lacivertli kulübe teklif yaptığı öğrenildi.
"İLGİ MEKTUBU" GÖNDERDİLER
26 yaşındaki Ozan Tufan için her iki Premier Lig kulübün de Fenerbahçe'ye "ilgi mektubu" gönderdiği bilgisi verildi.
Ozan Tufan Fenerbahçe formasıyla bu sezın 14 lig maçına çıkarken 4 gol 3 asist üretti.
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