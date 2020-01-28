"West sendromlu" Eyüp'e, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'West sendromlu' Eyüp'e, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden destek - Son Dakika

"West sendromlu" Eyüp'e, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden destek

15 dakika önce

Aydın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, west sendromuna (Epilepsi CP) yakalanan 4 yaşındaki Eyüp Bolu'yu ziyaret ederek gerekli sosyal ve ekonomik destekte bulunacaklarını bildirdi.

Aydın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, west sendromuna (Epilepsi CP) yakalanan 4 yaşındaki Eyüp Bolu'yu ziyaret ederek gerekli sosyal ve ekonomik destekte bulunacaklarını bildirdi.

Göksel ve Hatice Bolu çiftinin 3 çocuğundan biri olan Eyüp Bolu için, Aydın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü harekete geçti.

Küçük çocuğu evinde ziyaret eden yetkililer, aileden Eyüp'ün sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Halen oksijen makinesine bağlı yaşamını sürdüren ve burnundan beslenen Bolu'nun buradaki sağlık giderlerinin karşılanması için girişimde bulunulduğu ve gerekli sosyal desteğin verileceği kaydedildi.

Çocuklarının durumunu gündeme getiren basın kuruluşlarına teşekkür eden aile, ziyaretten dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Yürüyemeyen, konuşamayan ve yemek yemede güçlük çeken Eyüp Bolu, yarım dudak doğduğu için Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde ameliyat edilmiş, Eyüp'ün ailesi çocuklarının iyileşmesi için kök hücre naklinin gerekli olduğunu belirtmişti.

Aydın, Bolu, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:50 Kaynak: AA
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