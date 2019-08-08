Son Dakika Haberleri: West Side Story Filmi
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West Side Story Filmi

1 saat önce

West Side Story filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. West Side Story filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

West Side Story Filmi, System.String[]
Hollywood'un usta ismi Steven Spielberg'in yönetmen koltuğunda oturduğu film senaryosunu Arthur Laurents'in orijinal eserinden sinemaya Tony Kushner uyarlıyor. Başrollerde ise Ansel Elgort, Rita Moreno, Corey Stoll, Maddie Ziegler ve Claudette Lalí ye alıyorlar.


Yönetmen: Steven Spielberg
Senaryo: Tony Kushner, Arthur Laurents, William Shakespeare
Oyuncular: Ansel Elgort, Rita Moreno, Corey Stoll, Maddie Ziegler, Claudette Lalí, Brian d'Arcy James, Rachel Zegler, Kyle Allen, Jamie Harris, Ana Isabelle, Curtiss Cook, Mike Faist, Ariana DeBose, David Alvarez, Michael Iacono, Chryssie Whitehead, Jamila Velazquez, Kathryn Grace, Myles Erlick, Ben Cook, Tanairi Sade Vazquez, Ezra Menas, Victor Cruz, Adam Cohen, Alessandra DeMartino, Talia Ryder, Kevin Csolak, Melania Zalipsky, Lauren Yaffe, Jess LeProtto, Paloma Garcia Lee
Filmin Türü: Suç
Orijinal Adı: West Side Story
Yapımcı Firma: 20th Century Fox
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce, İspanyolca
Dağıtıcı Firma: 20th Century Fox
Vizyon Tarihi: 18.12.2020

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Hollywood, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:54 Kaynak: InterSinema.com
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