Westbrook Rekora Ortak

Oklahoma City Thunder
forması giyen Russell Westbrook
, 117-112 kazandıkları Houston Rockets
maçında üst üste 9'uncu "triple double"ını yaparak Wilt Chamberlain'a ait Amerikan Basketbol Ligi (NBA) rekorunu egale etti.
NBA'e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın iddialı takımları Houston Rockets ile Oklahoma City Thunder arasındaki mücadeleyi, misafir Thunder 117-112 kazandı.
Son 10 maçının 9'unu kazanan Thunder'da Paul George, ürettiği 45 sayı ve 11 ribauntla galibiyette başrol oynadı.
Karşılaşmayı 21 sayı, 12 ribaunt, 11 asistle tamamlayan Thunder'ın all-star oyun kurucusu Russell Westbrook, peş peşe 9. kez üç istatistikte çift haneye ulaşarak Wilt Chamberlain'in 1968'de kırdığı rekora ortak oldu.
Rockets'ın all-star oyuncusu James Harden
, 42 sayı kaydederek arka arkaya 29. maçında 30 veya üstünde sayı atmayı başardı. Chris Paul
'ün 18 sayı, 10 ribaunt, 9 asist ve Kenneth Faried
'in 17 sayı, 12 ribauntluk performansı da mağlubiyeti önleyemedi.
Milli basketbolcu Ersan İlyasova
, takımı Milwaukee Bucks
'ın konuk ettiği Orlando Magic
'e 103-83 yenildiği maçta, 2 sayı ve 7 ribaunt üretti.
Sonuçlar
Utah Jazz- San Antonio Spurs
: 125-105 Indiana
Pacers- Cleveland Cavaliers
: 105-90 Atlanta
Hawks- Charlotte Hornets
: 120-129 New York
Knicks- Toronto Raptors
: 99-104 Boston
Celtics- Los Angeles Clippers
: 112-123
Chicago Bulls- Washington Wizards
: 125-134 Memphis
Grizzlies- New Orleans
Pelicans: 99-90
Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 112-117
Milwaukee Bucks-Orlando Magic: 83-103