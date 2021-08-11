Western Bulls VALORANT'a giriş yaptı! - Son Dakika
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Western Bulls VALORANT'a giriş yaptı!

12.08.2021 00:36
Western Bulls VALORANT'a giriş yaptı!

Espor ekosistemine geçtiğimiz saatlerde giriş yapan espor organizasyonu ilk kadrosunu duyurdu. Western Bulls VALORANT arenasına giriş yaptı.

Western Bulls, sosyal medya kanalları üzerinden VALORANT arenasına giriş yaptığını "Rüzgar.. Yolu Göster! Size en yeni VALORANT ekibimizi tanıtmaktan gurur duyuyoruz. Aileye hoş geldiniz çocuklar!" açıklamasıyla duyurdu.

Organizasyonun anlaşmış olduğu kadro 5 oyuncu ve 1 koçtan oluşuyor.

VALORANT EKİBİ

  • Hangover (Kaptan)
  • Kurin
  • Kuyzz
  • Lolly
  • Ber
  • L1X1NN (Koç)

Kadro duyurusunun yapılmasından hemen sonra ise yapılan paylaşıma gösterilen ilgi bir hayli arttı. Oyuncuların ve organizasyonun takipçileri, anlaşmayı büyük bir sevinçle kutladı.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da bu anlaşmanın hayırlı olmasını diliyoruz!

Kaynak: Playerbros
YORUMLAR
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Medya, Espor, Gamegar, Son Dakika

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SON DAKİKA: Western Bulls VALORANT'a giriş yaptı! - Son Dakika
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