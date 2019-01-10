Western Digital Ces 2019, Yeni Kişisel Depolama Çözümleri

Western Digital
'ın yeni kişisel depolama çözümleri dijital içeriklerinin kontrolünü kullanıcılarına veriyor
Şirket, Piyasaya Süreceği Yeni İki Süper Hızlı Portatif SSD'lerini ve USB Sürücüleri için Yepyeni Bulut Yedekleme Hizmetini Tanıttı. Ayrıca 4TB Portatif Flaş Sürücü Prototipini Görücüye Çıkardı.
Western Digital (WDC), Tüketici Elektroniği Fuarı 2019 (CES 2019) kapsamında bugün tüketicilerin kişisel içeriklerini son derece hızlı ve basit bir şekilde oluşturmalarını, organize etmelerini ve paylaşmalarını sağlayan birçok inovatif çözümünü tanıttı. Şirket, videolarının ve dosyalarının kontrolünü tüketicilerine veren iki yeni portatif SSD'sine, USB sürücüsündeki dosyaları buluta yedekleme hizmetine ek olarak yeni ultra yüksek kapasiteli USB sürücü prototipini tanıttı. Böylece ihtiyaç duyduklarında kullanıcılar hareket halinde olsa bile daha fazla içerik depolayabiliyor ve bu içeriklere erişebiliyor.
Western Digital Ürün Pazarlama Başkan Yardımcısı David Ellis
, konuyla ilgili şunları söyledi:
"Tüketicilerimizin en değer verdikleri içeriklerine yeni yöntemlerle erişebilmeleri için ürünlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Son ürünlerimiz, Western Digital'ın dayanıklılık, hız, güvenilirlik ve kolay kullanım sunan birçok kişisel depolama çözümü ulaştırma amacına olan bağlılığını güçlendiriyor."
Western Digital, satışa çıkacak ürünlerinin yanı sıra en yeni SanDisk ve WD markalı ürünlerini tanıttı – Western Digital CES 2019:
SanDisk Extreme PRO® Portable SSD: 2019'un bahar aylarında piyasada olması beklenen SanDisk markasının yüksek performanslı portatif SSD'si, son derece hızlı ve sürdürülebilir performansı 1GB/sn'ye kadar çıkan transfer hızıyla* taçlandırıyor ve tüm bunları IP55 derecesinde dayanıklılıkla2sunması planlanıyor.
My Passport® Go: WD'nin ödüllü My Passport ailesinin en yeni üyesi My Passport Go SSD, 1TB'a kadar hafıza seçeneklerinin yanında entegre kablo ve kauçuk kaplama barındıran elverişli bir yapıyla tüketicilerinin karşısına çıkacak. Seyahatler için tasarlanan My Passport Go, SSD performansına hareket halindeyken bile erişmek isteyenlerin tercihi.
SanDisk Flashback™: SanDisk'in en popüler iki USB sürücüsüyle uyumlu olan Flashback; USB sürücüdeki içeriğin çevrimiçi bir kopyasını oluşturan bir bulut depolama hizmeti. Böylece tüketiciler sürücülerini kaybettiğinde veya evde unuttuğunda bile dosyalarını kolayca görüntüleyebiliyor, arayabiliyor ve paylaşabiliyor.
SanDisk 4TB1 USB-C™ Prototip: Teknolojide dönüm noktaları yaratma geleneğine devam eden şirket, dünyanın en yüksek kapasiteli portatif flaş sürücüsünü gösterime sunuyor. Sürücüde 4TB1 gibi çok yüksek bir hafıza, şu anda prototip olan çok küçük bir yapıda yer alıyor.
Verilerden elde edilecek potansiyeli açığa çıkaran Western Digital; tüketicilerin kişisel içeriklerini gönül rahatlığıyla erişmelerine, paylaşmalarına ve depolamalarına yardımcı olmak için sektörün en geniş ürün ve çözüm portföyünü sunuyor.