Western Digital yeni depolama çözümlerini tanıttı! - Son Dakika
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Western Digital yeni depolama çözümlerini tanıttı!

10.05.2022 10:26
Western Digital yeni depolama çözümlerini tanıttı!

Western Digital bugün düzenlediği etkinlikte hem tüketici hem de iş ve veri merkezleri için geliştirdiği cihazlarını tanıttı.

Western Digital bugün düzenlediği etkinlikte hem iş hem de kişisel kullanım için ürettiği yeni veri depolama çözümlerini tanıttı. Dikkatleri üzerine çeken cihazlar ise oyuncular için geliştirilen özel soğutmalı SSD'ler ile 22TB1 CMR ve 26TB UltraSMR HDD'ler oldu. İşte tüm cihazlar…

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Western Digital, oyuncu odaklı SSD ve iş odaklı HDD'lerini tanıttı!

Western Digital, sektörün ilk iş odaklı yüksek kapasiteli 22 TB CMR ve 26 TB UltraSMR HDD'lerini tanıttı. Bu sayede PCIe Gen4 NVMe SSD modelleriyle birlikte bulut tabanlı müşterilerine sunduğu hizmeti genişletti.

  • Western Digital yeni depolama çözümlerini tanıttı!
  • Western Digital yeni depolama çözümlerini tanıttı!

Buna ek olarak yeni cihazları arasında yer alan başta PCIe Gen4 WD PC SN740 NVMe SSD olmak üzere ince, hafif ve düşük güç tüketen bir tasarımda 5,150 MB/saniye okuma hızlarına varan ve hibrit iş gücü sunan bilgi işlem seçeneklerini tanıttı.

WD, yeni SanDisk Professional PRO-BLADE modüler SSD ekosistemine de etkinliğinde yer verdi. Bu sayede daha yüksek çözünürlüklü içeriği yakalama, aktarma ve koruma konusunda gelen talepleri karşılamak için PRO-BLADE çözümlerinin kullanılabileceğini söyledi.

  • Western Digital yeni depolama çözümlerini tanıttı!
  • Western Digital yeni depolama çözümlerini tanıttı!
  • Western Digital yeni depolama çözümlerini tanıttı!

Son olarak ise oyuncuları sevindiren iki yeni ürün tanıtıldı. Burada ödüllü WD_BLACK çatısı altında tasarlanan WD_BLACK SN850X NVMe SSD ve WD_BLACK P40 Game Drive SSD'leri gösterildi. Bu cihazların da yüksek hız, performans ve serin çalışma anlamında talepleri karşılayacağını söyledi.

Tanıtılan ürünlere yakından baktığımızda PCIe Gen4 SSD teknolojisini kullanan WD Black SN850X NVMe SSD'nin 7.300 MB/saniye okuma hızına çıkabildiğini görüyoruz. Ayrıca 1 TB, 2 TB ve 4 TB şeklinde 3 farklı depolama seçeneğiyle piyasaya sürüleceğini belirtelim.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi SDN Forum'da veya yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

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