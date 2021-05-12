WFA-"Reklamlar değişir, toplum değişir" kampanyasına ödül - Son Dakika

WFA-"Reklamlar değişir, toplum değişir" kampanyasına ödül

12.05.2021 09:01
WFA-

Dünya Reklamverenler Federasyonu (WFA), Reklamverenler Derneği ve Reklamcılar Derneği ortak projesi olan "Reklamlar değişir, toplum değişir" kampanyasına, "Başkan Ödülü" verdi.

Dünya Reklamverenler Federasyonu (WFA), Reklamverenler Derneği ve Reklamcılar Derneği ortak projesi olan "Reklamlar değişir, toplum değişir" kampanyasına, "Başkan Ödülü" verdi.

Unstereotype Alliance Türkiye platformu için Concept tarafından yaratılan 'Reklamlar değişir, toplum değişir' kampanyası, reklamlarda yer alan kalıplaşmış toplumsal cinsiyet rollerini merkeze alıyor ve reklamlarda yer alan kalıp yargıları sorguluyor.

WFA Başkanı ve Mastercard Pazarlama ve İletişim Başkanı Raja Rajamannar; "Bu yılki yüksek katılım ve sunumlar, pandemi sırasında sektörü desteklemek için dünya çapındaki ulusal reklamveren dernekleri tarafından yönetilen parlak girişimlerin kapsamını ve ölçeğini gösteriyor. Bu başarılı girişimlerin arkasındaki ekiplere en içten teşekkürlerimi ve tebriklerimi sunarım, iş dünyasının en zor zamanlarından birinde, pozitif değişim yaratmada gerçekten ön saflarda yer aldınız" dedi.Reklamverenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pura, "Toplumsal cinsiyet eşitliği dönüşümünü kendi sahamızdan başlattık ve kısa sürede büyük bir etki yarattık. Yarattığımız etkiyi Effie Awards Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi 2020 üçüncü faz araştırma sonuçlarında somut olarak gördük. Sonuçların her geçen yıl iyileştiğini görüyoruz ama yetinmiyoruz, yapacak çok işimiz var. 'Reklamlar değişir, toplum değişir' kampanyasının aldığı her ödül bu alandaki çabalarımızı ateşliyor ve hedef çıtasını yükseltmemizi sağlıyor" dedi.WFA'in yarışmasında bu yıl 6 kıtadan 15 WFA üyesi sektör derneğinin 25 projesi değerlendirildi. Türkiye'nin yanı sıra Fransa, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Norveç sektör derneklerinin projeleri ödüllendirildi. Paraguay sektör derneği CAP'in gerçekleştirdiği proje ise ülkedeki kaçak ve sahte ürünlerin satın alınmaması ile ilgili bilinçlendirme kampanyasının pozitif yerel etkisi nedeniyle özel ödüle layık görüldü. (Fotoğraflı)


WFA- Reklamlar değişir, toplum değişir kampanyasına ödül

Reklamverenler Derneği, Reklamcılar Derneği, Mastercard, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi WFA-'Reklamlar değişir, toplum değişir' kampanyasına ödül - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs salgını hiçe sayıldı! Ucuz tatlı almak için metrelerce kuyruk oluşturdular Koronavirüs salgını hiçe sayıldı! Ucuz tatlı almak için metrelerce kuyruk oluşturdular Selçuk Bayraktar, Filistin'e destek mesajını sansürleyen Instagram'a ateş püskürdü: İkiyüzlülüğünüz batsın! Selçuk Bayraktar, Filistin'e destek mesajını sansürleyen Instagram'a ateş püskürdü: İkiyüzlülüğünüz batsın! 'Burası Kadıköy' sloganı tarihe karıştı! Fenerbahçe'nin stadı artık 'Kadıköy Hatıra Fotoğrafçısı' oldu 'Burası Kadıköy' sloganı tarihe karıştı! Fenerbahçe'nin stadı artık 'Kadıköy Hatıra Fotoğrafçısı' oldu İsrailli büyükelçiye dilini yutturan soru: İbadet eden insanlara neden plastik mermi sıktınız? İsrailli büyükelçiye dilini yutturan soru: İbadet eden insanlara neden plastik mermi sıktınız? Bakan Çavuşoğlu'ndan Mescid-i Aksa saldırılarına sert tepki: Kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor, böyle saldırıların durması gerekiyor Bakan Çavuşoğlu'ndan Mescid-i Aksa saldırılarına sert tepki: Kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor, böyle saldırıların durması gerekiyor İsrail, Lid'de kontrolü tamamen yitirdi! Kentte OHAL ilan edildi İsrail, Lid'de kontrolü tamamen yitirdi! Kentte OHAL ilan edildi 13 Mayıs itibarıyla yeme-içme yerlerinin çalışma saati değişiyor 13 Mayıs itibarıyla yeme-içme yerlerinin çalışma saati değişiyor Ümit Özat'ın 'Kazanılan tek kupa' paylaşımı Fenerbahçelileri çıldırttı! Taraftarlardan tepki yağıyor Ümit Özat'ın 'Kazanılan tek kupa' paylaşımı Fenerbahçelileri çıldırttı! Taraftarlardan tepki yağıyor

Son Dakika Haberleri
10:38 Gözü gibi baktığı 100 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı!
10:37 Koronavirüs salgını hiçe sayıldı! Ucuz tatlı almak için metrelerce kuyruk oluşturdular
10:13 Selçuk Bayraktar, Filistin'e destek mesajını sansürleyen Instagram'a ateş püskürdü: İkiyüzlülüğünüz batsın!
10:05 Son dakika: Türkiye'de konut satışları nisan ayında yüzde 124 artarak 95 bin 863 oldu
09:51 'Burası Kadıköy' sloganı tarihe karıştı! Fenerbahçe'nin stadı artık 'Kadıköy Hatıra Fotoğrafçısı' oldu
09:46 Burak Sergen'den müjdeli haber geldi: Taburcu olması bekleniyor
09:39 İsrailli büyükelçiye dilini yutturan soru: İbadet eden insanlara neden plastik mermi sıktınız?
09:37 Rus aşısının ardından Çin aşısı da Türkiye'de üretilebilecek! Sinovac lisans verdi
09:27 Arda Turan'dan, eşi Aslıhan Doğan Turan'ın "Bana sinir oluyor musun?" sorusuna güldüren cevap: Sen adamı çürütürsün
09:02 13 Mayıs itibarıyla yeme-içme yerlerinin çalışma saati değişiyor
Gözü gibi baktığı 100 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı! Gözü gibi baktığı 100 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı!         
10:39
Yıkılma tehlikesi olan ahşap köprüde boğaya spor yaptıran başpehlivan tepki çekti Yıkılma tehlikesi olan ahşap köprüde boğaya spor yaptıran başpehlivan tepki çekti         
10:32
Son dakika: Türkiye'de konut satışları nisan ayında yüzde 124 artarak 95 bin 863 oldu Son dakika: Türkiye'de konut satışları nisan ayında yüzde 124 artarak 95 bin 863 oldu         
10:05
Burak Sergen'den müjdeli haber geldi: Taburcu olması bekleniyor Burak Sergen'den müjdeli haber geldi: Taburcu olması bekleniyor         
09:47
157 bin liralık emeklilik ikramiyesini dolandırıcılara kaptırdı! 157 bin liralık emeklilik ikramiyesini dolandırıcılara kaptırdı!         
09:35
Arda Turan'dan, eşi Aslıhan Doğan Turan'ın Arda Turan'dan, eşi Aslıhan Doğan Turan'ın "Bana sinir oluyor musun?" sorusuna güldüren cevap: Sen adamı çürütürsün         
09:27
Beşiktaş, Karagümrük'e yenildi, ortalık karıştı! Maç sonu Ghezzal'ın menajeri gözaltına alındı Beşiktaş, Karagümrük'e yenildi, ortalık karıştı! Maç sonu Ghezzal'ın menajeri gözaltına alındı         
09:08
Önce babası Zeki Alasya'yı sonra da eşini kaybeden Zeynep Alasya'dan duygusal paylaşım: İyileşemiyorum Önce babası Zeki Alasya'yı sonra da eşini kaybeden Zeynep Alasya'dan duygusal paylaşım: İyileşemiyorum         
08:30
Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada kazan kaldırdı! Emre Belözoğlu'na ateş püskürdüler Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada kazan kaldırdı! Emre Belözoğlu'na ateş püskürdüler         
00:19
Bebeğini çukura bırakarak ölüme terk eden 17 yaşındaki anne, tutuklandı Bebeğini çukura bırakarak ölüme terk eden 17 yaşındaki anne, tutuklandı         
20:40
Şampiyonlar Ligi finali Türkiye'den alınıp Portekiz'e verildi Şampiyonlar Ligi finali Türkiye'den alınıp Portekiz'e verildi         
19:46
Ormanda asılı bulunan ikilinin yan yana gömülme vasiyetleri yerine getirilmedi Ormanda asılı bulunan ikilinin yan yana gömülme vasiyetleri yerine getirilmedi         
18:57
Netanyahu'nun oğlundan peş peşe Türkiye karşıtı hamleler! Erdoğan'ın paylaşımını da hedef aldı Netanyahu'nun oğlundan peş peşe Türkiye karşıtı hamleler! Erdoğan'ın paylaşımını da hedef aldı         
18:48
Manavgat'ta 25 yaşındaki genç, yanında babasının tabancasıyla ölü olarak bulundu Manavgat'ta 25 yaşındaki genç, yanında babasının tabancasıyla ölü olarak bulundu         
17:27
Görenleri şaşkına çevirdi: Babasının kimlik bilgileriyle kurulan 3 şirketten 14 milyonluk borç kaldı! Görenleri şaşkına çevirdi: Babasının kimlik bilgileriyle kurulan 3 şirketten 14 milyonluk borç kaldı!         
16:23
Türkiye'de nesli tükenmiş deniliyordu, Şırnak'ta ortaya çıktı! Türkiye'de nesli tükenmiş deniliyordu, Şırnak'ta ortaya çıktı!         
15:17
Cumhurbaşkanı adaylığı için Akşener'in gönlünde yatan isim Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adaylığı için Akşener'in gönlünde yatan isim Mansur Yavaş         
13:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2021 10:46:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: WFA-"Reklamlar değişir, toplum değişir" kampanyasına ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement