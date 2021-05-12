WFA-"Reklamlar değişir, toplum değişir" kampanyasına ödül

Dünya Reklamverenler Federasyonu (WFA), Reklamverenler Derneği ve Reklamcılar Derneği ortak projesi olan "Reklamlar değişir, toplum değişir" kampanyasına, "Başkan Ödülü" verdi.

Unstereotype Alliance Türkiye platformu için Concept tarafından yaratılan 'Reklamlar değişir, toplum değişir' kampanyası, reklamlarda yer alan kalıplaşmış toplumsal cinsiyet rollerini merkeze alıyor ve reklamlarda yer alan kalıp yargıları sorguluyor.