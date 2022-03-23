Wfp, Etiyopya'da Kuraklığın Neden Olduğu Yaklaşan İnsani Felaket Konusunda Uyardı - Son Dakika
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Wfp, Etiyopya'da Kuraklığın Neden Olduğu Yaklaşan İnsani Felaket Konusunda Uyardı

23.03.2022 18:37
Wfp, Etiyopya'da Kuraklığın Neden Olduğu Yaklaşan İnsani Felaket Konusunda Uyardı

ADDİS ABABA, 23 Mart (Xinhua) — WFP son durum güncellemesinde, Etiyopya'da oluşacak bir insani felaketi önlemek için erken önlem alınmasına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti ve ekledi: "Besi hayvanları ölüyor, mahsuller tükeniyor ve Afrika Boynuzu 1981'den bu yana görülen en şiddetli kuraklıkla boğuşurken, Etiyopya'nın güney ve güneydoğusunda tahminen 5,7 milyon insan her gün aç uyanıyor." WFP'ye göre, […]

ADDİS ABABA, 23 Mart (Xinhua) — WFP son durum güncellemesinde, Etiyopya'da oluşacak bir insani felaketi önlemek için erken önlem alınmasına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti ve ekledi: "Besi hayvanları ölüyor, mahsuller tükeniyor ve Afrika Boynuzu 1981'den bu yana görülen en şiddetli kuraklıkla boğuşurken, Etiyopya'nın güney ve güneydoğusunda tahminen 5,7 milyon insan her gün aç uyanıyor." WFP'ye göre, Etiyopya'daki kuraklıktan toplamda yaklaşık 6,8 milyon insan etkilendi. "Su ve otlak kıtlığı, Etiyopya'nın güney ve güneydoğusundaki bölgelerde aileleri evlerini terk etmeye zorlayarak, geçim kaynaklarını mahvediyor" diyen WFP, arka arkaya üç başarısız yağışlı mevsimin mahsulü önemli ölçüde azalttığını ve "anormal derecede yüksek" besi hayvanı ölümlerine neden olduğunu da kaydetti.

WFP, Etiyopya'nın kuraklığın etkilediği bölgelerinde büyük bir insani krizden kaçınmak ve toplulukların aşırı iklim şoklarına karşı daha dirençli hale gelmesine yardımcı olmak için acil ve artan ölçekte yardımın kritik olduğunun altını çizdi. WFP'nin güncellemesinde, kuraklıktan en çok etkilenen 3,5 milyon insanın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla önümüzdeki dört ay içinde yardım sağlamak için acilen 130 milyon ABD dolarına ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekildi. Halihazırda sahada ailelere nakit ve acil yardım sağlayan WFP, kurak mevsimin zirvede olduğu bu zamanda, etkilenen toplulukların şimdi artan desteğe ihtiyacı olduğunu vurguladı.

WFP, acil gıda ve beslenme yardımı, okul beslenme programları ve iklim değişikliğine uyum ve dayanıklılık oluşturma faaliyetleriyle 3,5 milyon insanı hedefleyen Kuraklığa Müdahale Planı'nı şimdiden başlattı. Ocak 2022'nin ortalarında, yalnızca Etiyopya'nın Somali bölgesinde su ve yeşil otlak aradıkları için 1,4 milyondan fazla besi hayvanıyla 17.000'den fazla hanenin beklenmedik bir şekilde göç ettiğini belirten WFP, bu hayvanların binlercesinin de yolda telef olduğunu kaydetti. WFP'ye göre, Somali bölgesinde aralarında özel besleyici gıdaların da bulunduğu gıda yardımı yapılırken, yetersiz beslenen çocuklar ve anneler beslenme açısından zenginleştirilmiş gıdalarla tedavi ediliyor.

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Etiyopya, 23 Mart, Afrika, 112, Genel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Genel Wfp, Etiyopya'da Kuraklığın Neden Olduğu Yaklaşan İnsani Felaket Konusunda Uyardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Wfp, Etiyopya'da Kuraklığın Neden Olduğu Yaklaşan İnsani Felaket Konusunda Uyardı - Son Dakika
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