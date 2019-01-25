Wfp, FIFA ve Unesco'dan Dünya Çocukları İçin Ortaklık Anlaşması

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) arasında dünyadaki çocukların eğitime ve futbola erişimini artırmak için ortaklık anlaşması imzalandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) arasında dünyadaki çocukların eğitime ve futbola erişimini artırmak için ortaklık anlaşması imzalandı.



İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 49. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında düzenlenen bir etkinlikteki imza törenine, WFP Direktörü David Beasley, UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay ve FIFA Başkanı Gianni Infantino katıldı.



İmza törenine katılan üç örgütün lideri de uluslararası organizasyonlar, hükümetler, milli futbol federasyonları ve FIFA arasındaki ortaklıkların spora olan erişimi artıracağını, futbol dahil spora katkı sağlayacağını ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine yardımcı olacağının altını çizdi.



WFP Direktörü Beasley, imza töreninde yaptığı açıklamada, ortaklık anlaşmasının kız ve erkek çocukların geleceğini olumlu yönde etkileyeceğini dile getirdi.



UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, imzalanan anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek "UNESCO, FIFA ve WFP ile bu yenilikçi ortaklığın bir parçası olmaktan gurur duyuyor. Bu girişim, sporun eğitim için önemli bir araç olarak oynadığı güçlü rolü vurgulamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.



FIFA Başkanı Infantino da "Futbolun gücünü, toplumsal değişimi ve eğitimi desteklemek için kullanmak bizim ortak çıkarımızdır." dedi.



Projeyle, FIFA üyesi 211 ülkede 11 milyon futbol topu dağıtılacak, kurulacak internet platformuyla da öğretmenlerin futbolu eğitime nasıl dahil edeceği konusunda bilgilendirilmeleri sağlanacak.



Eğitim ve futbola erişimin artırılmasının ve çocukların sağlıklı beslenmesinin hedeflendiği ortaklık anlaşması programı 2022 yılına kadar uygulanacak. FIFA program için 100 milyon dolar bütçe tahsis etti.

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