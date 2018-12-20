Son Dakika Haberleri: Wfp'nin Batı Şeria ve Gazze'deki Yardımlarda Kesintiye Gitme Kararına Tepkiler

Wfp'nin Batı Şeria ve Gazze'deki Yardımlarda Kesintiye Gitme Kararına Tepkiler

1 saat önce

Hak-İş ve Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği Başkanı Mahmut Arslan, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programının (WFP), Gazze ve Batı Şeria'ya yapılan gıda yardımlarında kesintiye gitme kararıyla Filistinlilerin yaşam haklarının ellerinden alındığını bildirdi.

Wfp'nin Batı Şeria ve Gazze'deki Yardımlarda Kesintiye Gitme Kararına Tepkiler, System.String[]
Hak-İş ve Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği Başkanı Mahmut Arslan, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programının (WFP), Gazze ve Batı Şeria'ya yapılan gıda yardımlarında kesintiye gitme kararıyla Filistinlilerin yaşam haklarının ellerinden alındığını bildirdi.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliğinin yaklaşık 50 ülkeden 250'ye yakın sivil toplum örgütü ve sendika tarafından oluştuğunu, birlik merkezinin İstanbul'da bulunduğunu belirtti.

Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği Başkanı olarak WFP'nin, Gazze ve Batı Şeria'ya yapılan gıda yardımlarında kesintiye gitme kararını kınadıklarını vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler gibi dünyada ortak refah düzeyi, gelişmişlik ve asgari yaşam standardının garanti edilmesi gibi konularda kalkınma hedefleri açıklayan uluslararası bir kuruluşun bu kararı, Filistin halkını açlık ve ölüme mahkum edecektir. Gazze ve Batı Şeria'da yaşayan binlerce Filistinliyi doğrudan etkileyecek bu kararla Filistinlilerin yaşam hakları ellerinden alınmaktadır. BM'nin insanların yaşam hakkını gasbeden bu kararını kınıyor ve geri almasını istiyoruz. Filistin'de tüm dünyanın gözleri önünde bir işgal yaşanmaktadır. Toprakları işgal edilmiş, vatanlarından uzaklaştırılmış, mağdur ve mazlum bir halk bulunmaktadır. Şimdi de gıda yardımlarında kesintiye gidilmesiyle Filistin halkı açlıkla mücadele etmek zorunda bırakılmakta, adeta cezalandırılmaktadır."

Açıklamasında "BM kim adına hareket etmektedir? BM kimin BM'sidir? Filistin halkına karşı neden kör ve sağırdır?" diye soran Mahmut Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"BM'nin yaşadığı bu akıl ve vicdan tutulmasından bir an önce kurtulmasını temenni ediyoruz. Hak-İş ve Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği olarak, Filistin davasının insanlığın davası olduğuna inanıyoruz. Asırlardır kardeşliğin ve barışın merkezi olan toprakların işgal edilmesi ve bu topraklarda yaşayan halkın baskı ve zulümle, şimdi de açlıkla karşı karşıya bırakılması kabul edilemez. Uluslararası kuruluşları, bütün ülkeleri ve dünya sendikal hareketini, Filistin konusunda duyarlı olmaya, BM'nin Filistinlileri açlıkla cezalandırmaya yönelik bu kararına 'dur' demeye ve Filistin halkının yaşadığı baskı ve zulmün son bulması için harekete geçmeye davet ediyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:59 Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Filistin, Gazze, Batı Şeria, Güncel
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