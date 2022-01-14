WFP: "Yakıt ve gıda krizi nedeniyle Etiyopya'daki yardım çalışmaları durma noktasında" - Son Dakika

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), yakıt ve gıda krizi nedeniyle Etiyopya'nın kuzeyindeki operasyonların durma noktasına geldiğini açıkladı.

WFP'den yapılan yazılı açıklamada, çatışma ortamından ötürü aralık ortasından bu yana hiçbir yardım konvoyunun Tigray eyaletinin başkenti Mekelle'ye ulaşamadığı ifade edildi.

İnsani yardım operasyonlarının durma noktasına geldiği vurgulanan açıklamada, yetersiz beslenen çocuk ve kadınlara ulaştırılan hayati önemdeki gıdanın tükenmek üzere olduğu ve son gıda paketlerinin gelecek hafta dağıtılacağı aktarıldı.

WFP Doğu Afrika Direktörü Michael Dunford, şu anda kimin aç kalıp kalmayacağını seçmek zorunda kaldıklarını belirterek, "Güvenli insani koridorların oluşturulması için çatışmanın taraflarından acil güvenceye ihtiyacımız var." dedi.

Gıda ve yakıtın tükenmek üzere olduğunu kaydeden Dunford, insani krizin eşiğine gelindiği uyarısı yaptı.

Öte yandan ülkenin kuzeyinde insani yardıma ihtiyaç duyanların sayısı 9,4 milyona çıktı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell, yıl başından bu yana Etiyopya'nın Tigray eyaletine Etiyopya hava kuvvetlerince gerçekleştirildiği iddia edilen hava saldırılarında en az 108 sivilin öldüğünü, 75 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Etiyopya'daki çatışmalar

Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) bağlı isyancıları ülkenin kuzeyindeki Amhara ve Afar eyaletlerinden çıkaran Etiyopya, Tigray eyaletine yeniden operasyon planlanmadığını açıklamıştı.

Hükümet güçleriyle isyancılar arasında Kasım 2020'den bu yana süren çatışmalar, şimdiye dek yüz binlerce kişiyi yerinden etti ve milyonlarca kişiyi insani yardıma muhtaç hale getirdi.

Ülke genelinde barışın tesis edilmesi için ilk kez 29 Aralık 2021'de, 11 kişiden oluşan Ulusal Diyalog Komisyonu kurulmuştu. Komisyona TPLF gibi terör örgütü olarak kabul edilen isyancı gruplar dahil edilmemişti.