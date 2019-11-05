Son Dakika Haberleri: WGC-Küresel altın talebi ETF desteğiyle 3. çeyrekte yükseldi
Son Dakika Ekonomi WGC-Küresel altın talebi ETF desteğiyle 3. çeyrekte yükseldi

WGC-Küresel altın talebi ETF desteğiyle 3. çeyrekte yükseldi

7 saat önce

Küresel altın talebi, Borsa Yatırım Fonları'nın (exchange-traded fund - ETF) alımlarındaki artışın etkisi ile yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3.0 artışla 1,107.9 tona ulaştı.

WGC-Küresel altın talebi ETF desteğiyle 3. çeyrekte yükseldi, System.String[]

Küresel altın talebi, Borsa Yatırım Fonları'nın (exchange-traded fund - ETF) alımlarındaki artışın etkisi ile yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3.0 artışla 1,107.9 tona ulaştı.

Borsa Yatırım Fonları'nın elindeki altın miktarı üçüncü çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre 258 ton artışla, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2,855.3 tona çıktı.

Aynı dönemde merkez bankalarının altın rezerlerinde artış ise  geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 azalarak 156,2 ton oldu.

Mücevher amaçlı altın talebi de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 azalarak 460.9 tona gerilerken, üçüncü çeyrekte altın arzı da yüzde 4.0 artışla 1,222.3 tona yükseldi.

Buna karşılık, küresel ekonomideki aşağı yönlü gelişmelere bağlı olarak teknoloji şirketlerinin altın talebinde yüzde 4.0 daralma yaşandı. WGC raporuna göre, altına yönelik teknoloji talebindeki daralmanın hızını yeni yükselen 5G yatırımları frenledi.


Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 09:19 Kaynak: DHA
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