Son Dakika Haberleri: What Car? Okuyucuları Suzuki'nin Güvenilirliğini Tescilledi
Son Dakika Teknoloji What Car? Okuyucuları Suzuki'nin Güvenilirliğini Tescilledi

What Car? Okuyucuları Suzuki'nin Güvenilirliğini Tescilledi

21 dakika önce

What Car? Okuyucuları Suzuki'nin Güvenilirliğini Tescilledi Japonya'nın önde gelen markalarından Suzuki, İngiltere'nin prestijli yayınları arasında yer alan What Car? tarafından gerçekleştirilen güvenirlilik anketinde başarılı sonuçlara imza attı.

What Car? Okuyucuları Suzuki'nin Güvenilirliğini Tescilledi, System.String[]

What Car? Okuyucuları Suzuki'nin Güvenilirliğini Tescilledi

Japonya'nın önde gelen markalarından Suzuki, İngiltere'nin prestijli yayınları arasında yer alan What Car? tarafından gerçekleştirilen güvenirlilik anketinde başarılı sonuçlara imza attı.


18 bin kişinin katıldığı ankette Suzuki, yüzde 97,3 puanla 31 marka arasında üçüncü sıraya yerleşirken, 5 yaş üzerindeki araçlarda sahiplik tecrübesi ölçüldüğünde ise yüzde 92'lik skorla ikinci sıraya yerleşti. Ankette ölçümlenen Suzuki modellerinden Vitara da yüzde 97,6 ile 93,3 olan sektör ortalamasının çok daha üzerinde bir skor elde etti. What Car? Dergisi Editörü Steve Huntingford yapmış olduğu değerlendirmede, "Suzuki, uzun yıllar boyunca otomobilleri güvenilir bir şekilde kullanılmaya devam eden birkaç markadan birisidir" dedi.


İngiltere'nin prestijli yayınlarından What Car?, geleneksel olarak her yıl gerçekleştirdiği güvenilirlik anketi sonuçlarını açıkladı. Suzuki, söz konusu güvenirlilik anketinde What Car? okuyucularının gönlünü kazanmakla kalmadı, aynı zamanda otomobillerinin güvenirliğini de tescillemiş oldu. 18 bin okuyucu tarafından cevaplanan "2019 What Car? Güvenirlilik Anketi"nde, yeni araç ve 5 yaş kategorisinde araç sahipliği değerlendirildi. Araştırmada ayrıca 5 yaş üzeri araç kullanıcıları, farklı bir kategoride araç sahipliğini de değerlendirdi.


Ölçümlenen 31 otomobil markası arasından Suzuki, yüzde 97,3 puanla tabloda üçüncü sırada yer alırken, 5 yaş üzerindeki araçlarda sahiplik tecrübesi ölçüldüğünde ise Suzuki yüzde 92 ile ikinci sırada yer aldı.


"Suzuki güvenle kullanılan birkaç markadan biridir"


Ankette ölçümlenen Suzuki'nin SUV segmentinde yer alan Vitara modeli ise yüzde 97,6 ile 93,3 olan sektör ortalamasının çok daha üzerinde bir skor elde etti. What Car? Dergisi Editörü Steve Huntingford yapmış olduğu değerlendirmede, "Uzun süreli güvenilirlik, ikinci el otomobil alıcıları ve bunun yanı sıra araçlarını uzun süre kullanmak isteyen herkes için önemlidir. Suzuki, uzun yıllar boyunca otomobilleri güvenilir bir şekilde kullanılmaya devam eden birkaç markadan birisidir" dedi.

İngiltere, Japonya, Suzuki, Teknoloji

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:14 Kaynak: Teknotalk.com
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