Vampir filmlerinin klişelerini herkes bilir. Pelerinler, yarasalar, sivri dişler… Thor Ragnarok filmiyle de bilinen yönetmen Taika Waititi'nin ise bu canlılara yaklaşımı oldukça farklıydı. Waititi, What We Do in the Shadows filminde Yeni Zelanda'da yaşayan üç vampirin hikayesini anlatıyordu.Dizi ise New York'ta geçecek. Tanıtım videosunda Waititi'nin yaratıklarının bir kısmını görüyoruz. Dizinin kendine özel canavarları da var ve bunlardan birisi, tanıtımda önemli yer tutuyor.Bu 'vampirler', bildiklerimizden oldukça farklı. Gündelik kısa sohbetleri ve garip davranışlarıyla insanların enerjisini emen, sıkıcılıklarıyla insanı delirten bu karakterleri herkes aslında tanıyor.Tanıtım filminde dizinin oyuncularıyla tanışıyoruz. Nandor (Kayvan Novak), Laszlo (Matt Berry) ve Nadja (Natasia Dementriou), New York'ta yaşayan üç vampiri canlandırıyor. Üçlünün modern dünyaya uyum sağlama mücadeleleri, Nandor'un hizmetkarı ve insan asistanı Guillermo (Harvey Guillen)'nun da destekleriyle yüzlerce yıllık alışkanlıklarını değiştirme çabaları dizinin merkezinde yer alacak.Dizi, 27 Mart'ta FX'te yayınlanacak.