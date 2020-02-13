WhatsApp 2 milyar kullanıcıyı geçti, şifrelemeye vurgu yaptı

Internet üzerinden mesajlaşma, sesli ve görüntülü konuşma servisi WhatsApp dünya genelinde kullanıcı sayısının 2 milyarı aştığını duyurdu.



2014 yılında Facebook tarafından satın alınan mesajlaşma uygulaması gelişmeyi resmi internet sitesinden duyururken görüşme ve yazışmaların gizliliğini korumak için güçlü bir şifreleme altyapısı kullandıklarına özellikle vurgu yaptı.