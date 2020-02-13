WhatsApp 2 milyar kullanıcıyı geçti, şifrelemeye vurgu yaptı - Son Dakika
Son Dakika Dünya WhatsApp 2 milyar kullanıcıyı geçti, şifrelemeye vurgu yaptı - Son Dakika Dünya

WhatsApp 2 milyar kullanıcıyı geçti, şifrelemeye vurgu yaptı

6 saat önce

Internet üzerinden mesajlaşma, sesli ve görüntülü konuşma servisi WhatsApp dünya genelinde kullanıcı sayısının 2 milyarı aştığını duyurdu

WhatsApp 2 milyar kullanıcıyı geçti, şifrelemeye vurgu yaptı, System.String[]

Internet üzerinden mesajlaşma, sesli ve görüntülü konuşma servisi WhatsApp dünya genelinde kullanıcı sayısının 2 milyarı aştığını duyurdu.


2014 yılında Facebook tarafından satın alınan mesajlaşma uygulaması gelişmeyi resmi internet sitesinden duyururken görüşme ve yazışmaların gizliliğini korumak için güçlü bir şifreleme altyapısı kullandıklarına özellikle vurgu yaptı.

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Facebook, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 07:45 
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