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WhatsApp 2 milyar kullanıcıyı geçti, şifrelemeye vurgu yaptı
6 saat önce
Internet üzerinden mesajlaşma, sesli ve görüntülü konuşma servisi WhatsApp dünya genelinde kullanıcı sayısının 2 milyarı aştığını duyurdu
Internet üzerinden mesajlaşma, sesli ve görüntülü konuşma servisi WhatsApp dünya genelinde kullanıcı sayısının 2 milyarı aştığını duyurdu.
2014 yılında Facebook tarafından satın alınan mesajlaşma uygulaması gelişmeyi resmi internet sitesinden duyururken görüşme ve yazışmaların gizliliğini korumak için güçlü bir şifreleme altyapısı kullandıklarına özellikle vurgu yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 07:45
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