WhatsApp'a bir bomba özellik daha! Sohbet için "hızlı cevap" butonu geliyor - Son Dakika
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WhatsApp'a bir bomba özellik daha! Sohbet için "hızlı cevap" butonu geliyor

12.05.2022 14:19
WhatsApp'a bir bomba özellik daha! Sohbet için "hızlı cevap" butonu geliyor

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'a bir bomba özellik daha geliyor. Son olarak emojiyle tepki verme özelliğini sunarak milyonlarca kullanıcını mutlu eden WhatsApp'a şimdi ise "hızlı cevap" butonu geliyor. Masaüstünde uygulamasında test aşamasında olan özellik sayesinde kullanıcılar sohbetin yan tarafında yer alacak butonla seçili mesaja hızlıca cevap verebilecek.

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bir önemli özellik daha kazanmak üzere. Geçtiğimiz günlerde mesajlaşma içerisinde test edilen emoji ile tepki verme özelliği, resmi olarak herkes için yayınlanırken, şimdi ise uygulamaya gelecek bir başka özellik ortaya çıktı.

GELEN MESAJI DAHA HIZLI CEVAPLAMAK MÜMKÜN OLACAK

İki milyardan fazla kullanıcısı bulunan WhatsApp'a çok yakında "hızlı cevap" butonu adapte edilecek. Peki bu tam olarak ne anlama geliyor? Ortaya çıkan ekran görüntüsü, aslında her şeyi açıkça gözler önüne seriyor. Bu bağlamda kullanıcılar, artık karşı taraftan gelen mesajı daha hızlı cevaplayabilecek.

WhatsApp'a bir bomba özellik daha! Sohbet için 'hızlı cevap' butonu geliyor

BUTON SOHBETİN YAN TARAFINDA YER ALACAK

Şu anda kullanıcılar, gelen mesajı cevaplamak için o metni sağ kaydırarak işlemi yapabiliyordu. Ancak yeni güncelleme ile bu seçenek artırılacak. Sohbetin yan tarafında yer alacak buton sayesinde, seçili mesaja hızlıca cevap verebileceksiniz.

MASAÜSTÜ UYGULAMASINDA TEST EDİLİYOR

Söz konusu özellik şimdilik masaüstü uygulaması için test aşamasında. İlerleyen günlerde mobil kullanıcılar içinde bu özellik test edilmeye başlayabilir. Sizler de WhatsApp'ın en yeni özelliklerini deneyimlemek için uygulamayı sık sık güncellemeyi unutmayın.

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Sosyal Medya, Whatsapp, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji WhatsApp'a bir bomba özellik daha! Sohbet için 'hızlı cevap' butonu geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: WhatsApp'a bir bomba özellik daha! Sohbet için "hızlı cevap" butonu geliyor - Son Dakika
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