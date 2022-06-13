WhatsApp'a bomba özellik: Büyük bir derdi çözüyor - Son Dakika
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WhatsApp'a bomba özellik: Büyük bir derdi çözüyor

13.06.2022 19:40
WhatsApp'a bomba özellik: Büyük bir derdi çözüyor

WhatsApp, iOS 15 için geliştirdiği yeni güncellemeyle Rahatsız Etme API'sini desteklemeye başladı. Kaçırdığınız aramaları bildirecek.

WhatsApp, geçtiğimiz günlerde gruplardaki katılımcı limitini 512'ye çıkarmasıyla kullanıcıların beğenisini kazandı. Sevilen anlık mesajlaşma uygulaması, şimdi de gelen aramaları gözden kaçıranlara kolaylık sağlayacak bir özellik geliştiriyor.

iOS 15 ile iPhone'lara Odak Modu adı verilen bir özellik gelmişti. Kullanıcılar uyurken, evde veya işte olma durumlarına bağlı olarak bildirim alıp almayacaklarını belirleyebiliyorlar. Ocak ayında Odak Modu'nu desteklemeye başlayan WhatsApp, bunu bir adım öteye taşıyarak artık Rahatsız Etme API'sini de destekleyecek.

WhatsApp, Rahatsız Etme açıkken gelen aramaları bildirecek

Sadece iOS 15 yüklü iPhone'ları ilgilendiren yeni güncellemeyle WhatsApp, Rahatsız Etme'nin açık olup olmadığını anlayacak. Bu özellik, telefona gelen aramaların, mesajların ve bildirimlerin sessize alınmasını sağlıyor.

WhatsApp'a bomba özellik: Büyük bir derdi çözüyor

Bundan böyle WhatsApp, Rahatsız Etme modunun kapattığı aramaları, "Silenced by Do Not Disturb – Rahatsız Etme tarafından sessize alındı" notuyla kullanıcıya bildirecek. Henüz geliştirme aşamasında olan özellik WhatsApp'ın beta sürümünü kullananların erişimine açıldı. Genel kullanıma ne zaman sunulacağı ise belirsizliğini koruyor.

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Öte yandan bu bilgilerin WhatsApp veya sizi arayan kişiyle paylaşılmadığını, yalnızca uygulamanın yerel veritabanına kaydedildiğini belirtmekte de fayda var. Ayrıca Rahatsız Etme API'si iOS 15'te geçerli olduğundan, daha düşük sürüme sahip olan iPhone'larda yeni özellik çalışmayacak.

WhatsApp gibi neredeyse her gün kullanılan mobil uygulamalar sürekli yenilik peşinde koşarken, işletim sistemleri de güncellenmeye devam ediyor. Google, Mayıs ayında düzenlediği etkinlikte Android 13'ü resmi olarak tanıttı. Apple da WWDC22 konferansında iOS 16'yı karşımıza çıkardı. Her iki sürüm de önümüzdeki aylarda hayatımıza girecek.

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Kaynak: Shiftdelete

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel WhatsApp'a bomba özellik: Büyük bir derdi çözüyor - Son Dakika

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