Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında
WhatsApp'a rekor miktarda para cezası kesildi.
Gerekçe olarak; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak
işlenmesini önlemek amacıyla gerekli teknik ve idari
tedbirleri alınmadığı açıklandı.
Bu gerekçeye dayanarak WhatsApp'a, 1 milyon 950 bin TL idari para cezası kesildi.
Yapılan açıklamada, WhatsApp tarafından uygulamayı kullanmak isteyen kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ve yurt dışında bulunan üçüncü taraflara aktarılmasına açık rıza verilmesini içerecek şekilde Hizmet Koşullarının ve Gizlilik İlkesinin güncellendiği, bu kapsamda
açık rıza vermeyen kullanıcıların uygulamayı kullanamayacağına ve hesaplarının silineceğine dair bilgilendirme iletildiğinin tespit edildiği kaydedildi.
Açık rızanın "özgür iradeyle açıklanması" unsurunun zedelendiğinin belirlendiği ifade edildi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Whatsapp'a rekor ceza - Son Dakika