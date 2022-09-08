Twitter, çok beklenen WhatsApp desteğini alıyor! - Son Dakika
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Twitter, çok beklenen WhatsApp desteğini alıyor!

08.09.2022 21:59
Twitter, çok beklenen WhatsApp desteğini alıyor!

WhatsApp'a tweet paylaşma kolaylaşıyor. Twitter, yeni bir WhatsApp'ta paylaş butonu test etmeye başladı. İşte detaylar.

Popüler sosyal medya platformu Twitter, tweet'leri paylaşmayı daha kolay hale getiriyor. Şirket, WhatsApp için yeni bir buton eklediğini duyurdu. "WhatsApp'ta paylaş" özelliği sayesinde tek tıkla mesajlaşma platformuna tweet göndermek mümkün olacak.

Twitter'a WhatsApp'ta paylaş özelliği ekleniyor

Twitter, platforma WhatsApp odaklı yeni bir buton eklemeye hazırlanıyor. Şu anda tweet'lerin altında yorum atma, retweet etme, beğenme ve paylaşma seçenekleri sunuluyor. Fakat yeni buton sayesinde tweet'i doğrudan WhatsApp'ta paylaşma fırsatı sunulacak.

some of you might see a WhatsApp Share icon and if you do, let us know what you think pic.twitter.com/Y23vWUPTs1

— Twitter India (@TwitterIndia) September 8, 2022

İlk aşamada sadece Hindistan'daki kullanıcılara verilen WhatsApp'ta paylaş özelliği, kişilere veya gruplara tweet yollamayı kolaylaştıracak. Twitter DM hariç tweet'lerin en çok WhatsApp'a gönderildiğini düşünürsek, bu özellik kullanışlı olacak gibi duruyor.

https://shiftdelete.net/tweet-duzenleme-hamlesi-geldi

Twitter Hindistan hesabından paylaşılan fotoğraf, yeni tasarımın nasıl göründüğünü ortaya koydu. Fotoğrafta WhatsApp logosunu görüyor olsak da, tweet'i paylaşma butonu kaybolmuş durumda. Bu, tweet'i diğer platformla veya DM ile nasıl paylaşılacağı konusunda soru işaretleri yaratıyor.

Özelliği test eden bazı kullanıcılar, WhatsApp logosuna dokunduktan sonra WhatsApp veya farklı bir platformla paylaşma seçeneğini gördüklerini söyledi. Yani tweet'leri mesajlaşma uygulamasına göndermek için yine iki adımlı bir işleme (WhatsApp'ta paylaş butonu > WhatsApp) ihtiyaç duyuluyor.

Twitter, çok beklenen WhatsApp desteğini alıyor!

Twitter'ın Hindistan'da 400 milyondan fazla kullanıcıya sahip olduğunu göz önünde bulundurursak, yeni özelliğin sadece bu ülkede paylaşılması şaşırtıcı değil. Ancak yakın zamanda küresel olarak erişime açılacağını düşünüyoruz.

Peki siz WhatsApp ile tweet paylaşma hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Twitter, India, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Twitter, çok beklenen WhatsApp desteğini alıyor! - Son Dakika

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