Whatsapp'a yeni güncelleme: İstenmeyen sohbet gruplarına girmek tarih oluyor
7 saat önce
İnternet üzerinden konuşma ve mesajlaşma hizmeti sağlayan sunucu WhatsApp, kullanıcıların kimlerin kendilerini sohbet gruplarına dahil edebileceğini seçebileceği bir güncelleme duyurdu.
İnternet üzerinden konuşma ve mesajlaşma hizmeti sağlayan WhatsApp, kullanıcıların kimlerin kendilerini sohbet gruplarına dahil edebileceğini seçebileceği bir güncelleme getirdi.
Bu yeni özellik sayesinde tanımadığımız veya konuşmadığınız kişilerin sizi rastgele gruplara eklemesi engellenebiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:28
Trump, azil soruşturmasına ateş püskürdü: Devam etmesine izin verilmemeli NATO'dan Türkiye açıklaması: Avrupa'nın güvenliğinin sağlanmasında kritik öneme sahip Yer altından çıkan duman vatandaşları endişelendirdi Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede tahlil sırası beklerken can verdi