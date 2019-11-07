Son Dakika Haberleri: Whatsapp'a yeni güncelleme: İstenmeyen sohbet gruplarına girmek tarih oluyor
Son Dakika Dünya Whatsapp'a yeni güncelleme: İstenmeyen sohbet gruplarına girmek tarih oluyor

Whatsapp'a yeni güncelleme: İstenmeyen sohbet gruplarına girmek tarih oluyor

7 saat önce

İnternet üzerinden konuşma ve mesajlaşma hizmeti sağlayan sunucu WhatsApp, kullanıcıların kimlerin kendilerini sohbet gruplarına dahil edebileceğini seçebileceği bir güncelleme duyurdu.

Whatsapp'a yeni güncelleme: İstenmeyen sohbet gruplarına girmek tarih oluyor, System.String[]

İnternet üzerinden konuşma ve mesajlaşma hizmeti sağlayan WhatsApp, kullanıcıların kimlerin kendilerini sohbet gruplarına dahil edebileceğini seçebileceği bir güncelleme getirdi.


Bu yeni özellik sayesinde tanımadığımız veya konuşmadığınız kişilerin sizi rastgele gruplara eklemesi engellenebiliyor.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:28 
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