WhatsApp, Android arayüzünü değiştiriyor! İşte yeni görünüm - Son Dakika
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WhatsApp, Android arayüzünü değiştiriyor! İşte yeni görünüm

15.05.2022 12:26
WhatsApp, Android arayüzünü değiştiriyor! İşte yeni görünüm

Anlık haberleşme uygulaması WhatsApp, Android cihazlar için durum arayüzünü değiştiriyor ve bir gizlilik özelliği test ediyor! İşte detaylar

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Android cihazlar için durum kısmının arayüzünü değiştiriyor. Aynı zamanda bir de ek olarak gizlilik için bir kısayol ekliyor. Yeni fonksiyonlar, şu anda WABetaInfo kullanıcıları tarafından test aşamasında. Kararlı sürüme ise birkaç gün sonra gelmesi bekleniyor. Peki, WhatsApp arayüzünde neler değişecek ve yeni gizlilik kısayolu ne işe yarayacak? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

WhatsApp, mesajlar için pratik bir özellik daha getiriyor!

WhatsApp, metin durum arayüzünü değiştirecek!

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, durum arayüzünü tıpkı iOS cihazlarda olduğu gibi Android cihazlara da aynı hale getiriyor. Android cihazlarda durum oluştururken sol alt kısımda yer alan emoji, yazı ve renk paleti simgeleri ekranın sağ üst tarafına taşınacak.

WhatsApp, Android arayüzünü değiştiriyor! İşte yeni görünüm

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, ayrıca paylaşılacak durumların kimlerin izleyebilmesini hızlı bir şekilde değiştirmek için de alt kısımda bir etiket sunacak. Kullanıcılar bu sayede durumlarının kimlerin izleyebileceğini pratik bir şekilde değiştirecek. Şu anda WhatsApp kullanıcıları, durumun kimlerin görebileceğini Ayarlar ve Gizlilik kısmında değiştiriyor.

Test aşamasında olan yeni arayüzün ve gizlilik özelliğinin kısa süre sonra kararlı sürüme gelecek. Popüler uygulama, geçtiğimiz günlerde emoji ile mesajlara tepki verme özelliğini tüm kullanıcılar için getirmişti. Ardından da yeniliklere bunlarla kalmayarak sohbet filtreleme hızlı yanıt verme özelliklerini de test etmeye başladı.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? WhatsApp Android için yeni durum arayüzünü nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da belirtebilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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