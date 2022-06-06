WhatsApp, beklenen özelliğini kullanıma sundu - Son Dakika
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WhatsApp, beklenen özelliğini kullanıma sundu

06.06.2022 16:12
WhatsApp, beklenen özelliğini kullanıma sundu

WhatsApp, beta sürüme sahip işletme hesapları için bağlı cihazlarda isim değiştirme özelliğini kullanıma sundu.

WhatsApp kullanım deneyimini bir üst seviyeye çıkarmak isteyen Meta, yeni özelliğini test etmeye başladı. Kullanıcılar, WhatsApp hesaplarına bağlı cihazlar için isim değişikliği yapabilecek.

WhatsApp, bağlı cihazlar için isim değişikliği imkanı sunuyor

Geçtiğimiz günlerde işletme hesapları için masaüstü yazılımında kapak fotoğrafı oluşturma özelliği ortaya çıkmıştı. Yeni özelliğin yakın zamanda yayınlanacak güncellemeyle geleceği tahmin ediliyor.

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İşletmeler, birden fazla cihaz ile WhatsApp hesaplarına bağlanma özelliğini uzun süredir kullanıyor. Bu özelliği daha kullanışlı hale getirmek isteyen Meta, Android ve iOS uygulamaları için isim değiştirme imkanı sunmaya başladı.

WhatsApp, beklenen özelliğini kullanıma sundu

Geçtiğimiz haftalarda işletme hesaplarına isteğe bağlı abonelik özelliği sunan WhatsApp, Premium kullanıcılarına 10 farklı cihaz ile bağlanma imkanı tanıyacak. İşletmelere özel link de sunulacağı sızdırılan detaylar arasında yer alıyor.

Bağlı cihaz isimleri, müşterileri tarafından görüntülenemeyecek. WhatsApp, hem iOS hem de Android için Bağlı Cihazlar özelliğiyle birlikte yenilenmiş arayüz ile kullanıcıların karşısına çıktı.

Yeni özellik, henüz sadece beta kullanıcılarına sunuldu. Bağlı cihazlarda isim değiştirme özelliğinin önümüzdeki haftalarda tüm işletme hesapları için kullanılabilir hale geleceği tahmin ediliyor.

Siz WhatsApp'ın yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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