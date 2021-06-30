WhatsApp Beta'ya Kaybolan Fotoğraf Özelliği Eklendi - Son Dakika

Geçen yıl Eylül ayında WhatsApp'ta, önceden tanımlanmış bir süreden sonra sona erecek olan görüntüleri, videoları ve GIF paylaşmanıza izin verecek bir özelliğin geleceğini ilk kez duymuştuk. Bu yılın başlarında WABetaInfo, özelliği çalışırken gösteren ekran görüntülerini paylaştığında daha fazla ayrıntı öğrenmiştik. Şimdi, "Sona Eren Medya" özelliği nihayet en son beta güncellemesiyle kullanıcılara sunuldu.

WhatsApp Kaybolan Medya Özelliği Nasıl Kullanılır?

'dan gelen yeni bir rapora göre, süresi dolan medya özelliği Android 2.21.14.3 sürümü için beta sürümünde yayınlandı. Denemek isterseniz, takip ederek en son beta sürümünü indirebilirsiniz. Güncellemeyi yükledikten sonra, medya paylaşırken yeni bir "bir kez görüntüle" seçeneğini göreceksiniz. Seçeneğe dokunmak özelliği etkinleştirecek ve alıcı paylaşılan medyayı yalnızca bir kez görüntüleyebilecek.

WhatsApp Kaybolan Medya

Alıcı medyayı açar açmaz, alıcının dosyayı açtığını belirten bir bildirim alacaksınız. Dosyayı kapattıklarında anında kaybolacak. WABetaInfo ayrıca, okundu bilgilerini devre dışı bırakanların, alıcının kaybolan bir medya dosyasını ne zaman açtığını göremeyeceğini söyledi. Ancak, okundu bilgilerini etkinleştirenler, alıcı okundu bilgilerini devre dışı bırakmış olsa bile alıcının dosyayı açtığını görebilecek.

Ayrıca WhatsApp, kullanıcıların kaybolan medyanın ekran görüntülerini almasını önlemek için herhangi bir güvenlik önlemi uygulamadı. Bu, alıcının ekran görüntüsü alması durumunda herhangi bir bildirim almayacağınız anlamına geliyor ve bu durum geliştirilmezse, özelliği işe yaramaz hale getirecek.

Kaybolan Medya

Yine de denemek istiyorsanız, yukarıda paylaştığım bağlantıyı takip ederek en son sürümünü indirebilirsiniz. Özelliğin şu anda tüm beta test kullanıcıları için mevcut olmayabileceğini, ancak önümüzdeki günlerde daha fazla kullanıcıya sunulacağını unutmayın. Özelliğin iOS için en son WhatsApp beta sürümünde mevcut olmadığını da belirtelim.