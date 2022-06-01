WhatsApp, bir Telegram özelliğini daha test etmeye başladı

Twitter ve WhatsApp, düzenleme butonu olmadığı için eleştiri yağmuruna tutuluyordu. Twitter'ın düzenle butonu hakkında açıklamasından sonra WhatsApp, mesaj düzenleme özelliğini test etmeye başladı.

WhatsApp, mesaj düzenleme özelliğine nihayet kavuşuyor

Şirket, geçtiğimiz aylarda mesajlara belirli emojilerle tepki verme özelliğini kullanıcıların beğenisine sundu. Telegram'da birçok kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılan özellik, fazladan mesaj gönderme sorununu ortadan kaldırıyor.

WhatsApp, Twitter'dan esinlendiği özelliği test ediyor

Yaklaşık 5 yıl önce düzenleme butonunu test eden WhatsApp, bilinmeyen bir nedenden dolayı özelliği aktif etmedi. WABetaInfo ekibi, geçtiğimiz günlerde yeni özelliğin tekrar test edildiğini fark etti.

Kullanıcılar, yeni özellikle birlikte yazım yanlışlarını kısa süre içerisinde değiştirebilecek. Test edilen mesaj düzenleme butonunda eski mesajı gösterme özelliği ne yazık ki bulunmuyor. Analistler, şirketin yeni özelliği aktif etmeden önce düzenlenmiş mesajı göstermeyi de sunacağını tahmin ediyor.

WhatsApp'ın mesaj düzenleme özelliğini herkesten sil seçeneğinde olduğu gibi süreli yapacağı tahmin ediliyor. Henüz bu sürenin ortalama kaç dakika olacağı bilinmiyor.

Yeni özellik, WhatsApp Android uygulamasında test edilmeye başlandı. iOS ve masaüstü uygulamalarında da yakın zamanda test edileceği düşünülüyor.

Siz WhatsApp'ın yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.